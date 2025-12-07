$!Pagan 2 empresarios sobornos a funcionarios de Pemex con lujos

De acuerdo con una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el empresario Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, CEO de Roma Energy Holdings, y su subalterno Mario Ávila Lizárraga, ex candidato del PAN en Campeche, ofrecieron y entregaron sobornos a tres funcionarios de Pemex para obtener contratos por 2.5 millones de dólares.

Las indagatorias revelaron que, durante el sexenio pasado, los trabajadores de la petrolera recibieron dinero en efectivo, bolsos y relojes de lujo -de marcas como Louis Vuitton y Hublot- a cambio de resolver de manera favorable los procesos de auditorías a empresas, así como de asegurar que se autorizaran pagos por parte de la petrolera estatal.

Los pagos que recibieron en efectivo los funcionarios, se estima, suman alrededor de 150 mil dólares, lo cual equivale a casi tres millones de pesos.

Como evidencia se recuperaron conversaciones entre los funcionarios y los acusados vía WhatsApp, en las cuales se muestra cómo fue que pactaron los acuerdos para que se beneficiara a las empresas desde Pemex. En algunos de los mensajes, se lee que los servidores públicos solicitan “premios” por cumplir con las tareas encomendadas.

Aunque el pasado 11 de agosto el Gobierno estadounidense desclasificó la acusación contra los tres mexicanos involucrados, en los documentos se testaron sus nombres. Sin embargo, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción logró identificar a Erick Alexandro Núñez Albarrán como uno de los implicados.

De diciembre de 2018 a diciembre de 2024, Núñez Albarrán ocupó el cargo de delegado de Auditoría Interna en Pemex Exploración y Producción (PEP). Además, durante octubre y noviembre de 2018, fue asesor en las materias de Función Pública y Energía en el equipo de transición del entonces Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

