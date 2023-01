CDMX.- La ministra Norma Lucía Piña Hernández presidió su primera sesión al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tras haber sido electa en un histórico cónclave.

El pleno de ministros resolvió ayer la acción de inconstitucionalidad 147/2022, promovida por el Partido del Trabajo (PT) contra las reformas a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, publicadas el 30 de septiembre de 2022 en la entidad, que este año renovará gubernatura y diputaciones locales.

El PT consideró que las nuevas disposiciones limitaban los plazos para la presentación de impugnaciones contra algunos resultados electorales, por lo que demandó su invalidez. Sin embargo, por unanimidad, los ministros aprobaron el proyecto bajo la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, en el que se planteó que el Congreso de Coahuila no violó la Constitución al hacer los cambios, porque los estados tienen libertad de configurar estos plazos.

Ríos Farjat aprovechó para expresar su satisfacción porque sea una mujer quien dirija al Máximo Tribunal y le deseó éxito en su gestión. Respecto del asunto, expuso que las reformas a la mencionada ley electoral se tratan de reglas claras y comprensibles.

DESCARTAN TENSIÓN ENTRE AMLO Y PIÑA

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al elegir a Norma Piña Hernández como su nueva presidenta es un claro mensaje de independencia y autonomía del Poder Judicial frente al resto de los poderes, consideraron constitucionalistas, legisladores y expertos. Coincidieron en que hay condiciones para concretar la transformación que requiere el Poder Judicial y no avizoran una relación turbulenta entre la ministra Piña Hernández y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que la nueva titular del Máximo Tribunal tendrá cuatro años para culminar la importante tarea de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial, “lo que me parece un tiempo por demás pertinente”. Apuntó que no hay motivo para que exista una relación tormentosa entre el presidente López Obrador y la nueva presidenta de la Corte, aunque no descartó que siga habiendo señalamientos desde Palacio Nacional.