PRI exige a Pemex explicar hidrocarburos en playas; piden informes y apoyo a comunidades del Golfo

CDMX.- Senadoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, a fin de esclarecer la presencia de hidrocarburos en costas de Veracruz y Tabasco y sus efectos en el Golfo de México. La bancada priista señaló que, desde el 13 de marzo de 2026, autoridades federales confirmaron la detección de hidrocarburos en playas de ambas entidades. Indicó que el operativo de atención incluyó el despliegue de más de 2 mil 400 elementos, además de acciones de limpieza en playas, manglares y esteros.

A partir de estos hechos, el PRI exhortó a las autoridades a garantizar investigaciones para el deslinde de responsabilidades administrativas, civiles y penales, y a establecer un programa integral de atención para pescadores, prestadores de servicios turísticos y poblaciones costeras. El punto de acuerdo plantea que ese programa incluya información pública, transparente y verificable, así como medidas orientadas a atender los impactos que se reportan en actividades económicas y en el entorno ambiental de la región.

Las senadoras también solicitaron que, en un plazo máximo de 15 días, se presenten informes detallados sobre la magnitud del derrame, su origen, los daños ambientales y económicos, y las medidas de contención, limpieza y remediación implementadas. Asimismo, pidieron claridad sobre las acciones de apoyo, compensación y reparación dirigidas a las comunidades afectadas, en particular a los sectores vinculados con la pesca y los servicios turísticos.

El PRI sostuvo que existen inconsistencias en la información oficial sobre el origen del derrame, al referir que mientras la versión gubernamental lo atribuye a un buque y a emanaciones naturales, comunidades, pescadores y organizaciones reportan afectaciones crecientes a la pesca, el turismo, especies marinas y áreas naturales protegidas. El planteamiento fue presentado como parte de las acciones legislativas para pedir cuentas a Pemex y a las autoridades responsables, y para que el Senado dé seguimiento a la evolución del incidente y a sus consecuencias en el Golfo de México.

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