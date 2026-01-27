PRI exige peritaje ajeno al gobierno por accidente del Tren Interoceánico

CDMX.- El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, solicitó que el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre, sea investigado mediante un dictamen independiente del gobierno federal para conocer las causas del accidente.

Como contexto, el legislador priista pidió que se realice la misma inspección en otros proyectos ferroviarios impulsados por el gobierno, al señalar el riesgo de que se repitan incidentes similares y advertir posibles impactos ambientales en la región.

“Un dictamen independiente de ese tramo ferroviario y del resto de proyectos que realiza la Cuarta Transformación, porque nos preocupa que puedan suceder incidentes tan terribles como el que vivimos y además de los daños ecológicos a la región”, manifestó.

Moreira también insistió en que la Cámara de Diputados cite a comparecer al secretario de Marina y a otros funcionarios que intervinieron en la construcción del Tren Interoceánico, para que expliquen lo ocurrido y detallen la ruta de responsabilidades.

“También queremos que los funcionarios de ese tren, más de todos los proyectos ferroviarios, más los altos funcionarios de la Marina acudan a las cámaras para que puedan decirnos qué sucedió. Morena es opaco, protege, pero eso no es lo peor, sino que pueden seguir sucediendo este tipo de incidentes”, dijo.

En antecedentes del caso, el 19 de enero la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que está de acuerdo con que se investigue a Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien fungió como supervisor de la obra, como solicitaron legisladores del PAN tras el descarrilamiento.

“Que se investigue todo, sí, aquí no se cubre a nadie, pero no necesitaban hacer una denuncia, porque por el accidente se abre una carpeta de investigación y dependiendo de la causa, evidentemente, se revisa”, expresó la mandataria en esa ocasión, al sostener que el papel de López Beltrán fue de supervisión de etapas de construcción y que la parte técnica correspondió a ingenieros.