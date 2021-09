Propondrá México someter a transformación a la OEA

CDMX.- México no ha planteado salir de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero sí transformar el organismo y se propondrá en el marco de la Sexta Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), aseguró el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes.

En entrevista con El Universal, dijo que mañana, en el encuentro de la Celac en Palacio Nacional, se pretende la creación de un grupo de trabajo que se ocupe de elaborar un proyecto de transformación de la OEA, el cual deberá ser presentado a Estados Unidos y Canadá. Hasta ahora se tiene la confirmación de que asistirán a la reunión 16 jefes de Estado y de Gobierno.

¿Transformar o desaparecer a la OEA?

“Eso no es algo que México pueda decir solo, porque estaríamos faltando el respeto a nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños. Coincidimos, y me quedaría hasta ahí, en la necesidad de transformar a la organización. Si es una nueva o es la misma mejorada, eso no lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos y... queda claro, es que la organización tal como está, no funciona ni nos ayuda en nada, al contrario, nos divide, nos enfrenta, nos entorpece a los gobiernos, todo lo que ya sabemos que hace el señor [Luis] Almagro”.