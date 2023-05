Propuesta de extender el muro fronterizo es pura ‘demagogia y publicidad’: AMLO

López Obrador insistió en que la propesta es pura “publicidad” y lo que en realidad se debe buscar es que la gente no se vea obligada a salir de su país de origen.

“Es como una manda, cada presidente (de Estados Unidos) tiene que hacer su tramo de muro. El único que no ha hecho es el Presidente Biden”, mencionó el mandatario federal .

“Además hay una realidad a Estados Unidos le falta fuerza de trabajo, por eso lo del gobernador de Florida es una contradicción, no se puede crecer sin fuerza de trabajo”, mencionó.

En la administración del presidente Bill Clinton fueron construidos 100 kilómetros de muro; con George W. Bush fueron 781 kilómetros; en el periodo de Barack Obama trabajaron 222 kilómetros y con Donald Trump, 386 kilómetros de muro.

En este sentido, reiteró que la mejor propuesta es ordenar el flujo migratorio y que haya oportunidades de bienestar en los lugares de origen de los migrantes.

“Que solamente la migración sea optativa, no forzoza, ya se puede lograr con apoyos, eso es lo mejor, el caso, por ejemplo, de los conflictos en Venezuela, porque ayer rechazaron como a 900 migrantes, la mayoría de Venezuela, por qué no se busca un acuerdo con Venezuela, por qué no cambia la política”, explicó López Obrador.