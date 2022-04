¿Qué es el Salario Rosa y cómo obtenerlo?

El Salario Rosa es un programa integral que beneficia a miles de amas de casa de los 125 municipios del Estado de México, que les permite además de recibir dinero en efectivo, capacitarse para tener mejores oportunidades de desarrollo.

Al entregar tarjetas a mujeres del municipio de Nezahualcóyotl, el gobernador del Estado de México Alfredo Del Mazo Maza señaló que la prioridad de su administración son las mujeres, por lo que este programa seguirá creciendo.

“Así lo dijimos hace más de cinco años cuando nos comprometimos a apoyar a las mujeres y desde ahí, hoy y siempre seguirán siendo una prioridad para nosotros, siempre serán una prioridad y nuestro compromiso es con ustedes”.

En su visita a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, donde se reunió de manera presencial y virtual con las beneficiarias, destacó que detrás de cada una de las que han accedido a este apoyo existe una historia de lucha, esfuerzo y trabajo, para sacar adelante a su familia los 365 días del año, las 24 horas, y que regularmente no se les agradece y reconoce lo suficiente.

“Ese trabajo que hacen como amas de casa, ese esfuerzo que hacen todos los días, normalmente no se reconoce o no se agradece lo suficiente, ustedes están siempre sacrificando todo, inclusive, muchas veces su desarrollo personal, por el bien de sus familias, y lo hacen 24 horas al día, los siete días de la semana, los 365 días del año, no hay descanso”.

El gobernador mexiquense dijo que los recursos que reciben con este programa lo pueden invertir para cubrir los gastos que más necesiten, como en la educación de sus hijos, transporte, alimentación del hogar, mejoramiento de vivienda y en atención médica, entre otros.

En tanto, la secretaria de Desarrollo Social, Alejandra Del Moral Vela, destacó que las mujeres que reciben este apoyo harán que sus familias tengan un mejor futuro al utilizarlo para los estudios de sus hijos o para emprender algún negocio.

