Noticias
/ 27 diciembre 2025
    Queman Instituto Altum en Culiacán; es la tercera escuela atacada en semanas, reportan
    Se indicó que hasta el momento se desconoce si el Jardín de Niños Pequeño Gigante y el Colegio Altum reanudarán clases de manera normal. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

A días del cierre de año y en periodo vacacional, un nuevo ataque contra un plantel en Culiacán reabrió la preocupación por la seguridad de escuelas privadas

CULIACÁN, SIN.- Sujetos armados impactaron un vehículo contra el acceso principal de un colegio en Culiacán, Sinaloa, y posteriormente le prendieron fuego, lo que provocó daños materiales en la fachada, de acuerdo con reportes del hecho.

La unidad fue arrojada contra la reja del Instituto Altum, ubicado en el sector La Conquista, y antes de retirarse los agresores incendiaron el vehículo, con afectaciones en la puerta y en una caseta de vigilancia.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Es dinero legal’: defensa presenta papeles y permisos por 37 mdp hallados en camioneta

Elementos de Bomberos acudieron al sitio y sofocaron las llamas; no obstante, el automóvil fue consumido en su totalidad. Posteriormente arribaron corporaciones policiales y peritos de la Fiscalía estatal para las diligencias correspondientes.

Con este hecho, suman tres instituciones educativas atacadas en las últimas semanas en Culiacán, según el recuento difundido en el reporte.

TE PUEDE INTERESAR: Adiós al celular en primaria y secundaria: proponen que maestros retengan dispositivos en horario escolar

En la zona se ubican edificios de secundaria y preparatoria, pero el ataque se dirigió al plantel de preparatoria. Tanto el instituto como otro centro educativo señalado en reportes previos pertenecen a Grupo Altum.

El 20 de diciembre también fue agredido un jardín de niños del mismo grupo: el Jardín de Niños Pequeño Gigante, que fue atacado e incendiado al día siguiente de iniciar el periodo vacacional, conforme a la información referida.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum impulsa repavimentación: 30 trenes adquiridos y 10 ya entregados

En ese caso, la institución reportó que trabajaba en coordinación con autoridades; sin embargo, tras el nuevo ataque no se había emitido un pronunciamiento adicional, de acuerdo con el mismo reporte.

El antecedente más reciente se registró a finales de noviembre, cuando el Colegio Azteca fue incendiado tras amenazas previas. Por temor, padres de familia retiraron a sus hijos y el colegio, con más de 20 años de operación, anunció cierre definitivo el 15 de diciembre y luego solicitó la baja ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del estado.

Por tratarse de periodo vacacional, se indicó que hasta el momento se desconoce si el Jardín de Niños Pequeño Gigante y el Colegio Altum reanudarán clases de manera normal o si optarán por un esquema virtual al regreso. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

