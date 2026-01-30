Quieren vender ‘La Tuta’ en peluches y videojuegos: piden registrar su nombre como marca

CDMX.- Aunque se encuentra detenido en Estados Unidos, se busca registrar como marca comercial el nombre de Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios, para usarlo en una amplia gama de productos y contenidos, desde figuras de acción y peluches hasta películas, videojuegos y artículos navideños.

Los expedientes de las solicitudes 3486853, 3486854, 3486855 y 3486856, presentadas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, refieren que Lourdes Medina Hernández busca registrar la marca “Servando Gómez Martínez, ‘El Profe’, ‘La Tuta’”.

De acuerdo con esos documentos, la solicitante pretende emplear el nombre y los alias del exlíder criminal en productos y obras de entretenimiento como películas, series, documentales, novelas, novelas gráficas, libros, pinturas, poemas y fotografías.

En los expedientes también se plantea el uso de esa marca en artículos de vestir y calzado, entre ellos playeras, camisas, gabanes, camisetas, zapatos, tenis, sandalias, guaraches, botas, bermudas, pantalones, sombreros, tejanas y gorras.

Además, las solicitudes incluyen la posibilidad de comercializar la marca en juegos, figuras, muñecos, peluches, videojuegos, esferas, adornos y otros artículos vinculados con celebraciones decembrinas.

Como antecedente inmediato, los documentos señalan que las solicitudes fueron presentadas el 20 de octubre pasado, dos meses después de la extradición de “La Tuta” desde México a una prisión en Nueva York, en Estados Unidos.

En el plano institucional, se consigna que por el estudio de las cuatro solicitudes se cubrió un total de 11 mil 255.08 pesos, como parte del trámite correspondiente ante la autoridad de propiedad industrial.

En el panorama general del caso, también se recuerda que en julio de 2009 Lourdes Medina Hernández, entonces de 24 años, fue detenida por elementos de la extinta Policía Federal, quienes la ubicaron como presunta pareja sentimental del exlíder criminal desde hacía tres años y la relacionaron con un supuesto equipo de informantes.