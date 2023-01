Ratifican a Omar Mejía Castelazo como subgobernador de Banxico

De acuerdo con información que comparten medios como Excélsior, el senador Emilio Álvarez Icaza sacó a relucir el hecho de que el Presidente López Obrador no volvió a proponer a Gerardo Esquivel, acción que atribuye a que Esquivel no accedió a utilizar los recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) por Derechos Especiales de Giro (DEG) para el pago de deuda como quería AMLO.

“¿Por qué no se dio la reelección de Gerardo Esquivel? Gerardo Esquivel es un profesional que a inicio de este gobierno participó, pero probablemente es una de las pocas personas que ha sabido decirle no al presidente con respeto, con capacidad. (....) En este sector, van dos secretarios de Hacienda que han tenido que decir no al presidente y pareciera que esto se considerara un agravio”, mencionó el legislador.