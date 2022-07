Raymundo Riva Palacio arremete contra AMLO por canción de Chico Che

Riva Palacio etiquetó como “preocupante para los mexicanos”, e incluso lo señaló por supuestamente intentar “tender cortinas de humo” al decir que las quejas son de empresarios mexicanos, no estadounidenses.

“Para utilizar el lenguaje coloquial que usa y entiende el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Casa Blanca lo trae a sombrerazos. Aún no se recupera de la desastrosa visita a Washington, y ayer volvieron a apalearlo. La buena relación bilateral es inexistente, y que el que no lo traten a gritos y empujones como el ex presidente Donald Trump, no significa que los aprietes de tuerca que les está haciendo el gobierno del presidente Joe Biden son menos duros de los que hizo su antecesor. Pero, clásico de López Obrador, se echó para adelante. El Presidente, cuya operación política se define por intuición y canciones populares, respondió con una melodía de Chico Che, donde ironiza “uy qué miedo, mira cómo estoy temblando”, expresó.

Apuntó en ese sentido que puede ser que la canción del tropicalísimo Chico Che fuese únicamente un recurso para esconder la verdadera gravedad detrás de las controversias iniciadas tanto por Estados Unidos como por Canadá.

“La declaración presidencial es tan absurda que insulta la inteligencia”, agregó el analista político mexicano, y continuó: ”Lo que no puede ocultarse, sin embargo, es la completa irrealidad en la que vive”.

Por la forma en que se ha manejado el tema del sector energético de Palacio Nacional, “con sus intransigencias y rupestre manejo político”, el periodista consideró que se metió en un dilema, pues únicamente le quedan un par de escenarios completamente negativos para el presidente y para la Cuarta Transformación que emprendió desde la silla presidencial.

En el caso de que México no resuelva en las consultas en lo establecido dentro del T-MEC, podría arriesgarse a nuevas tarifas para los productos mexicanos de exportación; mientras que en caso contrario, Joe Biden lograría ponerle un freno a los sueños de AMLO de estatización del sector eléctrico.

“Cualquier decisión que tome traerá consecuencias, al tener que decidir entre el destino mexicano bajo sus creencias personales, o mantener su obligación como presidente”, concluyó Raymundo Riva Palacio.