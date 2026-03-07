Realizan misa en Ciudad Juárez para recordar a víctimas de feminicidio y desaparición previo al 8M

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- En el marco de las acciones que organizaciones civiles realizan por el Día Internacional de la Mujer, este sábado se celebró una misa para recordar a víctimas de feminicidio y desaparición en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La ceremonia se realizó por la mañana en la parroquia Misión de Guadalupe, a un costado de la Catedral de la localidad, con la participación de integrantes de colectivos como Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, Madres y Familiares Unidos por Nuestras Hijas, así como la Red Mesa de Mujeres.

TE PUEDE INTERESAR: 34 personas fallecidas y 12 mil 556 contagios por sarampión en México

Durante la misa se recordó a 25 víctimas de feminicidio, además de 12 personas que perdieron la vida en la búsqueda de sus hijos. También se mencionó a hombres y mujeres desaparecidos.

En el mensaje se pidió a la sociedad mayor solidaridad y acompañamiento hacia las familias de víctimas de desaparición y feminicidio, y se planteó la necesidad de fortalecer el acceso a la justicia.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum llama a estudiantes del CBTis 296 a concluir la prepa y pactar ‘cero drogas y acoso’

“Pedimos porque esta sociedad sane porque nuestra sociedad que desaparece y asesina a su pueblo no está sano. Que todas y todos los desaparecidos, aparezcan, que ni una más sea asesinada y que la justicia llegue a todas y todos”, se dijo durante la ceremonia.

A la acción acudieron familiares de mujeres y hombres desaparecidos, así como de víctimas de feminicidio, quienes se sumaron al llamado para mantener la visibilización de los casos y la exigencia de esclarecimiento.

La misa formó parte de las actividades previas al 8 de marzo en Ciudad Juárez, organizadas por colectivos y organizaciones civiles que han sostenido acciones de memoria y denuncia en la ciudad.

Para mañana, la Red Mesa de Mujeres, en coordinación con otros colectivos, acudirá a la Cruz de Clavos ubicada en el Puente Internacional Santa Fe o Paso del Norte, donde colocarán nombres de víctimas de feminicidio, realizarán una manifestación pacífica y dejarán una ofrenda floral por mujeres víctimas de violencia en la localidad.