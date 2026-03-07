Realizan misa en Ciudad Juárez para recordar a víctimas de feminicidio y desaparición previo al 8M

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 7 marzo 2026
    Realizan misa en Ciudad Juárez para recordar a víctimas de feminicidio y desaparición previo al 8M
    A la acción acudieron familiares de mujeres y hombres desaparecidos. ESPECIAL

La jornada forma parte de las acciones previas al 8M y anticipa una nueva concentración en la Cruz de Clavos

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- En el marco de las acciones que organizaciones civiles realizan por el Día Internacional de la Mujer, este sábado se celebró una misa para recordar a víctimas de feminicidio y desaparición en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La ceremonia se realizó por la mañana en la parroquia Misión de Guadalupe, a un costado de la Catedral de la localidad, con la participación de integrantes de colectivos como Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, Madres y Familiares Unidos por Nuestras Hijas, así como la Red Mesa de Mujeres.

TE PUEDE INTERESAR: 34 personas fallecidas y 12 mil 556 contagios por sarampión en México

Durante la misa se recordó a 25 víctimas de feminicidio, además de 12 personas que perdieron la vida en la búsqueda de sus hijos. También se mencionó a hombres y mujeres desaparecidos.

En el mensaje se pidió a la sociedad mayor solidaridad y acompañamiento hacia las familias de víctimas de desaparición y feminicidio, y se planteó la necesidad de fortalecer el acceso a la justicia.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum llama a estudiantes del CBTis 296 a concluir la prepa y pactar ‘cero drogas y acoso’

“Pedimos porque esta sociedad sane porque nuestra sociedad que desaparece y asesina a su pueblo no está sano. Que todas y todos los desaparecidos, aparezcan, que ni una más sea asesinada y que la justicia llegue a todas y todos”, se dijo durante la ceremonia.

A la acción acudieron familiares de mujeres y hombres desaparecidos, así como de víctimas de feminicidio, quienes se sumaron al llamado para mantener la visibilización de los casos y la exigencia de esclarecimiento.

La misa formó parte de las actividades previas al 8 de marzo en Ciudad Juárez, organizadas por colectivos y organizaciones civiles que han sostenido acciones de memoria y denuncia en la ciudad.

Para mañana, la Red Mesa de Mujeres, en coordinación con otros colectivos, acudirá a la Cruz de Clavos ubicada en el Puente Internacional Santa Fe o Paso del Norte, donde colocarán nombres de víctimas de feminicidio, realizarán una manifestación pacífica y dejarán una ofrenda floral por mujeres víctimas de violencia en la localidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Feminicidios

Localizaciones


Chihuahua

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Karina Barrón es acusada de orquestar una denuncia por abuso sexual, utilizando testimonios falsos en contra de Waldo Fernández, con quien contendió en 2024 en las elecciones al Senado.

Monterrey: Vinculan a proceso a Karina Barrón por montaje contra Waldo Fernández
La carta de Karina Barrón se publica al mismo tiempo en que se lleva a cabo la audiencia donde se definirá si es vinculada a proceso.

Monterrey: Acepta Karina Barrón responsabilidad en montaje contra Waldo Fernández; ofrece disculpas
Pecados de guerra

Pecados de guerra
true

No hay pendejo que no sea terco
U.S. Immigration and Customs Enforcement informó la detención en Guanajuato de Roberto “Beto” Bazán-Salinas, señalado por tráfico de drogas para el Cártel del Golfo.

Detienen en Guanajuato a Roberto ‘Beto’ Bazán-Salinas, presunto operador del Cártel del Golfo buscado por ICE
La Presidenta pidió a los estudiantes ayudar a ubicar a quienes hayan dejado de asistir a clases.

‘Vamos por ti hasta tu casa’: Sheinbaum estrena plan anti-deserción y pide ‘cazar’ a los que faltan
Posicionamiento. El cantante monclovense respondió en redes sociales a las denuncias difundidas por su esposa, Fernanda Redondo.

‘Soy incapaz de hacer daño a una mujer’: Rechaza Rafa González, de Los Recoditos, acusaciones
Proceso. La artista argentina afirmó que vive una etapa de tranquilidad mientras su público continúa creciendo.

No termina el drama: Cazzu no se arrepiente de lo que ha dicho sobre Christian Nodal