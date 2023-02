El dictamen impulsado por Morena, donde aumenta el castigo monetario por “injurias” al Presidente de la República, secretarios del gabinete, ministros, gobernadores, legisladores y al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), no contó con la aprobación de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien aseguró y, sencillamente, “no estoy de acuerdo”.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria capitalina aseveró que sí estaba en contra de las calumnias y “campañas de odio”, empero, una sanción económica no es la solución al problema, pues es una cuestión de “civilidad política”.

“Yo no estoy de acuerdo, no es un tema de multas, es un tema de civilidad política. Ustedes saben que no estamos de acuerdo en la calumnia, en las campañas de odio, pero no es un asunto que se resuelva con multas, sino, pues más bien, que la ciudadanía decida a partir de la civilidad política de cada uno de los que participan y del proyecto que representamos”, afirmó.

Fue el día de ayer cuando la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que cuadruplicará las multas por “injuriar” al Presidente de la República, levantando sanciones de hasta 100 pesos a los 4 mil 100 pesos.

La propuesta especifica que, también se contara con una pena de seis meses de arresto a año y medio de prisión y multa de 5 a 40 UMA, “cuando se trate de injurias al Presidente de la República en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”, indica la propuesta.

