Rechaza nueva caravana visa humanitaria

TAPACHULA, CHIS.- Unos 2 mil migrantes salieron ayer del sur del país en una nueva caravana cuyos participantes dijeron no estar interesados en los permisos temporales con los que en otras ocasiones el Gobierno ha disuelto este tipo de movilizaciones, sino que aspiran a que las autoridades les faciliten autobuses hacia la frontera con Estados Unidos.

El grupo, integrado sobre todo por venezolanos, se formó apenas dos semanas después de uno mucho mayor que salió también de Tapachula, casi en la frontera con Guatemala, justo cuando líderes de todo el continente celebraban una cumbre hemisférica en Los Ángeles para hablar, entre otros temas, de cómo gestionar el creciente flujo migratorio hacia Estados Unidos. También en esa caravana, la mayoría de integrantes procedían de Venezuela.

Unos 7 mil migrantes de esa caravana previa recibieron documentos temporales que les permitían el libre tránsito por México durante un mes, lo que implicó que muchos de ellos tomaran autobuses para llegar a la frontera norte del país.

Los migrantes que caminaban el jueves por el estado de Chiapas dijeron que las autoridades de otras partes de México no han respetado esos permisos temporales y muchos migrantes fueron devueltos al sur.

“La marcha no quiere permiso de 30 días, la marcha no quiere visa humanitaria, queremos que las organizaciones y el gobierno... nos habiliten un corredor humanitario”, expresó el venezolano Jonathan Ávila. “La visa no sirve”, señaló. “Con la visa los devuelven, las rompen”.