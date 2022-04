Reconoce fiscal de Nuevo León ‘falla humana masiva’ en caso Debanhi Escobar

“Es una falla humana masiva, ahí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada, y no es la primera vez qué pasa en labores de búsqueda en este mundo, discúlpenme.

“Los policías, les recuerdo, no participaban en los grupos de búsqueda porque la ley decía, dice, que estos grupos tienen que ser civiles porque las policías antes participaban en las desapariciones, por eso la policía no era parte de las búsquedas” , expuso.

“¿Se puede decir que esto es normal, que hayan ido cuatro veces y no hayan encontrado nada?-se le cuestionó- No, no, para empezar no. Yo creo que fue contingencia en la búsqueda, lo qué pasa es que lamentablemente, estaba en el fondo del agua y no había nada que la visualizara, entonces está alerta se dio por los olores”, dijo el funcionario.

De igual forma, el secretario pidió esperar a que concluyan las investigaciones del caso porque “sería muy irresponsable decir algo cuando no tenemos ninguna evidencia de qué es lo que pasó”.

Finalmente, aunque los resultados de la autopsia que se debe llevar a cabo al cuerpo para confirmar la identidad el subsecretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, Ricardo Mejía Berdeja, dijo que un crucifijo y la vestimenta coinciden con lo que portaba Debanhi la noche en que desapareció.