Sheinbaum descarta persecución política a Salinas Pliego; procedimiento del SAT es conforme a la ley

Durante La Mañanera del Pueblo , la mandataria explicó que el procedimiento se realiza conforme a derecho y descartó cualquier intento de persecución política o violación de garantías individuales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , confirmó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificó formalmente al empresario Ricardo Salinas Pliego sobre una deuda fiscal de 51 mil millones de pesos .

Subrayó que el caso no es una decisión discrecional del gobierno federal, sino la consecuencia de resoluciones judiciales definitivas que obligan a la autoridad fiscal a actuar.

ORIGEN JUDICIAL DEL PROCEDIMIENTO

Sheinbaum detalló que el adeudo deriva de fallos emitidos por tribunales colegiados, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que los amparos promovidos por las empresas del empresario no eran procedentes.

Con esta resolución, explicó, el proceso legal quedó cerrado en favor de la autoridad fiscal, por lo que el SAT únicamente está ejecutando lo establecido por los tribunales.

La presidenta enfatizó que no existe margen de interpretación política, ya que la actuación del SAT responde a sentencias firmes emitidas por el Poder Judicial.

NO HAY CONSIGNA POLÍTICA, DICE SHEINBAUM

La mandataria fue enfática al señalar que el gobierno federal no actúa por consigna ni por motivos personales contra ningún empresario o contribuyente.

Indicó que todas las acciones del SAT se rigen por el Código Fiscal de la Federación, el cual establece los mecanismos legales para el cobro de créditos fiscales una vez agotadas las instancias judiciales.

“No hay violación de derechos, no hay persecución; simplemente se está cumpliendo la ley”, sostuvo Sheinbaum ante los cuestionamientos sobre el caso.

QUÉ SIGUE TRAS LA NOTIFICACIÓN DEL SAT

Sheinbaum explicó que, tras la notificación oficial, se abren plazos legales para que la empresa comparezca ante la autoridad fiscal y defina cómo cubrirá el monto determinado.

La legislación permite que los contribuyentes puedan acordar esquemas de pago, incluso mediante parcialidades, siempre y cuando se cumplan los requisitos que marca la ley.

El SAT, dijo, está obligado a ofrecer las opciones que el marco legal contempla, sin privilegios ni excepciones, pero también sin excesos.

IMPLICACIONES DEL CASO

El posicionamiento presidencial busca dejar claro que el cobro de grandes adeudos fiscales forma parte de una política de legalidad y recaudación, no de confrontación política.

El caso Salinas Pliego se ha convertido en uno de los más relevantes por el monto involucrado y por el debate público que ha generado sobre justicia fiscal y equidad tributaria.

Sheinbaum reiteró que todos los contribuyentes, sin importar su tamaño o influencia, están sujetos a las mismas reglas.

DATOS CURIOSOS

· La deuda fiscal asciende a 51 mil millones de pesos

· La Suprema Corte desechó los amparos de las empresas

· El SAT actúa tras resoluciones judiciales definitivas

· La ley permite pagos en parcialidades