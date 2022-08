Reconoce que será difícil pues Morena ya no tiene mayoría en el Congreso

CDMX.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseveró que la iniciativa preferente a leyes secundarias que enviará el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados el próximo 1 de septiembre para poner a la Guardia Nacional bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no podrá ser aplicable.

“Mi punto de vista es que se requiere reforma constitucional, no puede (pasar) ni por la vía del decreto, ni por vía acuerdo, ni tampoco ningún otro ordenamiento jurídico menor al de la Constitución está situado jerárquicamente por encima de ella”, expuso durante la cátedra que imparte en Derecho en la UNAM.

“El Presidente ha definido que enviará una iniciativa. Había dicho que iba a hacer una iniciativa de reforma constitucional. Ahora se plantean reformas a la legislación secundaria, ¿Por qué razón? porque no tiene la seguridad de la mayoría constitucional y creen ellos, cree el Gobierno que les otorgarán la mayoría simple porque Morena por sí y sus aliados puede tener mayoría para estas cuatro leyes. Será un debate interesante”, indicó.

Monreal dijo que, para cambiar el espíritu jurídico de la Guardia Nacional de civil a militar, se necesitan reformas a la Constitución.

El también coordinador de Morena en el Senado, consideró será una discusión interesante. Agregó que aún no conoce la iniciativa, pero cuando en la ley reglamentaria se modifique la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional, si no se cambia en la Constitución, la misma no tiene posibilidades de ser aplicable.

Monreal recordó que Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, anunció a los diputados de Morena que el Presidente enviará al Congreso el 1 de septiembre una iniciativa preferente que prevé cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Guardia Nacional, a la Ley del Ejército y la Fuerza Aérea y a la Ley de Ascensos y Recompensas.