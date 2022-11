Reforma Electoral de AMLO sería la liquidación del INE: Roger Bartra

“El presidente se dedica a insultar a intelectuales a diestra y siniestra cuando no está de acuerdo con ellos, es alarmante porque revela una inclinación autoritaria y peligrosa y ahora se está rebelando en su intento por reformar la Constitución, para reformar las instituciones electorales a un nuevo modelo que implicaría el control gubernamental”, apuntó el académico.

“AMLO para calificar de formar parte del bloque conservador, me contrasta con el Bartra que militaba en el partido Comunista (...) Y ahora pretende que he cambiado y probablemente sí, me he vuelto reformista social demócrata, pero sigo perteneciendo al universo de la izquierda. Lo que me temo es que el presidente sigue siendo el mismo reaccionario populista de aquella época, solo que ahora tiene el poder”, agregó finalmente en también analista político.