‘Reforma es farsa si no toca al narco’, alerta oposición por dinero ilícito en campañas

/ 24 febrero 2026
    El diálogo inició con cuestionamientos de estudiantes sobre la pertinencia de discutir cambios electorales en medio de la violencia en el país. ESPECIAL
El debate se cruzó con el contexto de violencia reciente y con advertencias sobre riesgos si se reduce el financiamiento público sin controles

CDMX.- Legisladores de oposición afirmaron que una reforma electoral efectiva debería revisar el presupuesto que reciben los partidos políticos y establecer acciones para evitar que el crimen organizado financie campañas, durante el seminario “¿Democracia en Riesgo?”, organizado por alumnos de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana.

En la mesa “La Reforma en Boca de Nuestrxs Representantes” participaron el diputado Germán Martínez (PAN), el diputado Emilio Suárez (PRI), el diputado Juan Zavala (MC) y el senador Luis Donaldo Colosio Riojas (MC). El diálogo inició con cuestionamientos de estudiantes sobre la pertinencia de discutir cambios electorales en medio de la violencia en el país, en un contexto marcado por hechos recientes asociados a la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

TE PUEDE INTERESAR: SCJN niega amparo a Telemundo por uso de imagen de Sandra Ávila Beltrán en ‘La Reina del Sur’

Durante el intercambio, se advirtió que una reducción del financiamiento público a los partidos podría abrir la puerta a la ilegalidad. Germán Martínez calificó de “farsa” cualquier reforma electoral que “no toque el dinero ilícito” que financia campañas y partidos y que, además, contemple la participación del crimen.

El diputado del PAN sostuvo que todos los partidos, incluido el suyo, han tenido personajes señalados por presuntos vínculos con criminales, por lo que consideró “oportuno” un cambio legal que sea capaz de “atajar” el ingreso de recursos ilegales. En ese marco, propuso “muerte civil” para partidos y candidatos que incurran en estos delitos.

TE PUEDE INTERESAR: A tres semanas del caso Mazatlán, continúan desaparecidos cuatro turistas; Fiscalía intensifica pesquisas

Por su parte, Emilio Suárez afirmó que el crimen organizado sería el “primero formado en la fila” para financiar elecciones si se elimina o disminuye el dinero público que se entrega a los institutos políticos. Desde su visión, el crimen “quiere sustituir al Estado” y calificó como “sin sentido” discutir recortes sin fortalecer controles.

Juan Ignacio Zavala sostuvo que “es mejor tener blindaje” frente a la posible intervención del crimen en procesos electorales y criticó que México tiene un sistema electoral complejo y grande, que se sofisticó aún más con la elección del Poder Judicial.

Luis Donaldo Colosio coincidió en la necesidad de fortalecer el escrutinio al dinero de las campañas al señalar que hay muchas “abordadas” por el crimen. Planteó, además, que para asignar recursos a los partidos se considere la votación válida emitida y no el número de afiliados, y sostuvo que cualquier reforma debería mejorar el sistema electoral.

