Reporta Sader 24 mil 826 solicitudes para incentivo a maíz blanco; 60% ya cobró apoyo

Noticias
/ 28 febrero 2026
    Reporta Sader 24 mil 826 solicitudes para incentivo a maíz blanco; 60% ya cobró apoyo
    La dependencia señaló que continúan operando más de 200 bodegas y 203 ventanillas para orientación y atención a productores. ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

apoyos sociales

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SADER

El registro y la verificación de estatus continúan en ventanillas y bodegas habilitadas en seis entidades

CDMX.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) reportó que 24 mil 826 productores se inscribieron al programa de apoyo a productores de maíz blanco para recibir un incentivo de 950 pesos por tonelada del grano, correspondiente al ciclo agrícola Primavera-Verano 2025.

La dependencia informó que, del total de registros, prácticamente 60% ya cobró el beneficio, como parte de la atención a productores de seis estados incorporados al esquema.

Sader precisó que Querétaro, Campeche y Michoacán presentan los mayores avances en la atención de beneficiarios pre registradas, con 100%, 94% y 59%, respectivamente, y señaló que los expedientes ya fueron enviados a pago.

En su llamado a los productores, la secretaría pidió acudir a la misma bodega u oficina donde realizaron el prerregistro, con su ticket de báscula y su Clabe interbancaria, para revisar el estatus del trámite.

Sader indicó que estas cifras se concentran en cinco días de actividades en territorio, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó publicar una simplificación en la mecánica operativa para la atención directa a agricultores.

Hasta el corte reportado, 14 mil 654 productores habían cobrado el apoyo, integrado por 800 pesos por tonelada del grano básico para consumo humano y 150 pesos adicionales aportados por cada gobierno estatal.

La dependencia señaló que continúan operando más de 200 bodegas y 203 ventanillas para orientación y atención a productores, ubicadas en bodegas, distritos de Desarrollo Rural, Centros de Apoyo al Desarrollo Rural y oficinas de representación en las entidades federativas. Con información de La Jornada

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

