Artículo 19 exige investigar amenazas contra Loret y advierte riesgo por video con alusión a violencia

CDMX.- Tras las amenazas que realizó Pedro Segura Valladares en un video difundido públicamente contra el periodista y columnista, Carlos Loret de Mola, la organización Artículo 19 condenó el mensaje y pidió que sea investigado por las autoridades federales.

De acuerdo con el posicionamiento, en el material se incluyen referencias directas a disparos y agresiones físicas como represalia a críticas realizadas en Latinus, su noticiero principal, relacionadas con el respaldo a corridos que hacen apología del delito.

Artículo 19 sostuvo que esas declaraciones no pueden considerarse una opinión protegida por la libertad de expresión, sino una amenaza concreta que evoca violencia letal y rebasa los límites del debate democrático.

La organización advirtió que el discurso adquiere mayor gravedad por provenir de una persona que aspiró a un cargo de elección popular, en este caso la gubernatura de Guerrero, al considerar que normaliza la violencia contra la prensa y legitima agresiones.

En ese contexto, exigió a la Fiscalía General de la República, por conducto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), una “investigación exhaustiva, independiente e imparcial” sobre los hechos, por el riesgo derivado de su difusión pública y su vínculo directo con la labor periodística de Loret de Mola.