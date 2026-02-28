Artículo 19 exige investigar amenazas contra Loret y advierte riesgo por video con alusión a violencia
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La organización advirtió que este tipo de mensajes excede el debate público y eleva el riesgo para la prensa crítica
CDMX.- Tras las amenazas que realizó Pedro Segura Valladares en un video difundido públicamente contra el periodista y columnista, Carlos Loret de Mola, la organización Artículo 19 condenó el mensaje y pidió que sea investigado por las autoridades federales.
De acuerdo con el posicionamiento, en el material se incluyen referencias directas a disparos y agresiones físicas como represalia a críticas realizadas en Latinus, su noticiero principal, relacionadas con el respaldo a corridos que hacen apología del delito.
TE PUEDE INTERESAR: Fuerza Civil “revienta” un punto de venta de droga, en Nuevo León
Artículo 19 sostuvo que esas declaraciones no pueden considerarse una opinión protegida por la libertad de expresión, sino una amenaza concreta que evoca violencia letal y rebasa los límites del debate democrático.
La organización advirtió que el discurso adquiere mayor gravedad por provenir de una persona que aspiró a un cargo de elección popular, en este caso la gubernatura de Guerrero, al considerar que normaliza la violencia contra la prensa y legitima agresiones.
TE PUEDE INTERESAR: Saskia Niño de Rivera responde a polémica por mención de Carmen Salinas en pódcast Penitencia
En ese contexto, exigió a la Fiscalía General de la República, por conducto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), una “investigación exhaustiva, independiente e imparcial” sobre los hechos, por el riesgo derivado de su difusión pública y su vínculo directo con la labor periodística de Loret de Mola.
También solicitó una evaluación de riesgo y, de ser necesario, la determinación de medidas preventivas que garanticen la seguridad del comunicador.
TE PUEDE INTERESAR: En tres operativos rescatan a cinco canes en condición de maltrato, en NL
Además, llamó al Partido Verde Ecologista de México y al Partido del Trabajo, fuerzas políticas por las que fue excandidato en 2021, a deslindarse públicamente de cualquier expresión que legitime la violencia contra la prensa, y pidió a autoridades federales y estatales reafirmar que las amenazas contra periodistas no serán toleradas y se actuará conforme a la ley.
Artículo 19 advirtió que este tipo de discursos estigmatizantes forman parte de una tendencia en la que actores políticos recurren a la intimidación para desacreditar y presionar a la prensa crítica.