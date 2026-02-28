Artículo 19 exige investigar amenazas contra Loret y advierte riesgo por video con alusión a violencia

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 28 febrero 2026
    Artículo 19 exige investigar amenazas contra Loret y advierte riesgo por video con alusión a violencia
    Artículo 19 pidió que una amenaza difundida en video contra Carlos Loret de Mola sea investigada por autoridades federales. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Denuncias

Localizaciones


CDMX

Personajes


Carlos Loret De Mola

Organizaciones


Artículo 19

La organización advirtió que este tipo de mensajes excede el debate público y eleva el riesgo para la prensa crítica

CDMX.- Tras las amenazas que realizó Pedro Segura Valladares en un video difundido públicamente contra el periodista y columnista, Carlos Loret de Mola, la organización Artículo 19 condenó el mensaje y pidió que sea investigado por las autoridades federales.

De acuerdo con el posicionamiento, en el material se incluyen referencias directas a disparos y agresiones físicas como represalia a críticas realizadas en Latinus, su noticiero principal, relacionadas con el respaldo a corridos que hacen apología del delito.

TE PUEDE INTERESAR: Fuerza Civil “revienta” un punto de venta de droga, en Nuevo León

Artículo 19 sostuvo que esas declaraciones no pueden considerarse una opinión protegida por la libertad de expresión, sino una amenaza concreta que evoca violencia letal y rebasa los límites del debate democrático.

La organización advirtió que el discurso adquiere mayor gravedad por provenir de una persona que aspiró a un cargo de elección popular, en este caso la gubernatura de Guerrero, al considerar que normaliza la violencia contra la prensa y legitima agresiones.

TE PUEDE INTERESAR: Saskia Niño de Rivera responde a polémica por mención de Carmen Salinas en pódcast Penitencia

En ese contexto, exigió a la Fiscalía General de la República, por conducto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), una “investigación exhaustiva, independiente e imparcial” sobre los hechos, por el riesgo derivado de su difusión pública y su vínculo directo con la labor periodística de Loret de Mola.

También solicitó una evaluación de riesgo y, de ser necesario, la determinación de medidas preventivas que garanticen la seguridad del comunicador.

TE PUEDE INTERESAR: En tres operativos rescatan a cinco canes en condición de maltrato, en NL

Además, llamó al Partido Verde Ecologista de México y al Partido del Trabajo, fuerzas políticas por las que fue excandidato en 2021, a deslindarse públicamente de cualquier expresión que legitime la violencia contra la prensa, y pidió a autoridades federales y estatales reafirmar que las amenazas contra periodistas no serán toleradas y se actuará conforme a la ley.

Artículo 19 advirtió que este tipo de discursos estigmatizantes forman parte de una tendencia en la que actores políticos recurren a la intimidación para desacreditar y presionar a la prensa crítica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Denuncias

Localizaciones


CDMX

Personajes


Carlos Loret De Mola

Organizaciones


Artículo 19

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Arduo trabajo

Arduo trabajo
true

Una reforma electoral deseada solo por el Gobierno
En un documento elaborado en septiembre de 2025 se registra la entrega de fusiles Barrett, AK-47, AR-15 y granadas, que el cártel de El Mencho daba a sus sicarios en las zonas de control.

Lleva CJNG control mensual de su arsenal y municiones que entrega a sus sicarios
Se revelaron cartas presuntamente atribuidas un sacerdote elas que solicita clemencia a los jueces que llevaban los casos de Rubén Oseguera González y Jessica Johana Oseguera Cervantes en Estados Unidos.

Revelan cartas religiosas desde Jalisco donde abogan por hijos de ‘El Mencho’ en EU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al celebrar este viernes 27 de febrero el cambio de denominación al Golfo de México durante un acto en Corpus Christi, Texas.

Trump celebra denominación del ‘Golfo de América’: ‘No diría que México está encantado, pero aceptaron’
El programa continúa siendo una herramienta clave para apoyar a mujeres en situación vulnerable.

Mujeres con Bienestar: anuncian nuevo requisito previo al próximo pago
Javier “Chicharito” Hernández volvió a encender la conversación al revelar cuáles fueron los equipos donde se sintió más cómodo en su carrera, dejando fuera a Chivas pese a sus títulos y debut profesional.

¿Y las Chivas?... Chicharito las descarta como uno de sus clubes preferidos
Objetivo. Ejecutivos de Paramount han sostenido que fusionarse con Warner le permitirá competir con rivales más grandes, particularmente en el ámbito del streaming, y ofrecer bibliotecas de contenido más amplias a sus clientes.

¿El fin de Hollywood? ¿Qué significa para el cine que Warner Bros. sea propiedad de Paramount?