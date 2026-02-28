Sheinbaum cede a jóvenes el primer boleto del Mundial 2026 y anuncia concurso para elegir a la ganadora

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 28 febrero 2026
    Sheinbaum cede a jóvenes el primer boleto del Mundial 2026 y anuncia concurso para elegir a la ganadora
    La mandataria explicó que el pase le fue otorgado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. CUARTOSCURO

Señaló que el concurso se realizará para definir ‘quién va a ir en mi lugar a la inauguración del Mundial’

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que realizará un concurso entre jóvenes futbolistas para entregar el primer boleto de la Copa Mundial de futbol 2026.

La mandataria explicó que el pase le fue otorgado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y que decidió cederlo a una “joven que ame este deporte”.

TE PUEDE INTERESAR: Saskia Niño de Rivera responde a polémica por mención de Carmen Salinas en pódcast Penitencia

Sheinbaum dio a conocer la decisión durante una visita a Mazatlán, Sinaloa, donde estuvo acompañada de adolescentes que disputaban un partido.

En un video difundido, señaló que el concurso se realizará para definir “quién va a ir en mi lugar a la inauguración del Mundial”, en referencia al uso del boleto para el partido de apertura.

TE PUEDE INTERESAR: En tres operativos rescatan a cinco canes en condición de maltrato, en NL

La presidenta indicó que el objetivo es que el beneficio llegue a una joven aficionada y participante del futbol, sin detallar en ese momento las bases, fechas o modalidad del certamen.

Durante el encuentro con los adolescentes, Sheinbaum también participó de forma simbólica: cobró un tiro penal y anotó. Con información de La Jornada

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
Arduo trabajo

Arduo trabajo
true

Una reforma electoral deseada solo por el Gobierno
En un documento elaborado en septiembre de 2025 se registra la entrega de fusiles Barrett, AK-47, AR-15 y granadas, que el cártel de El Mencho daba a sus sicarios en las zonas de control.

Lleva CJNG control mensual de su arsenal y municiones que entrega a sus sicarios
Se revelaron cartas presuntamente atribuidas un sacerdote elas que solicita clemencia a los jueces que llevaban los casos de Rubén Oseguera González y Jessica Johana Oseguera Cervantes en Estados Unidos.

Revelan cartas religiosas desde Jalisco donde abogan por hijos de ‘El Mencho’ en EU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al celebrar este viernes 27 de febrero el cambio de denominación al Golfo de México durante un acto en Corpus Christi, Texas.

Trump celebra denominación del ‘Golfo de América’: ‘No diría que México está encantado, pero aceptaron’
El programa continúa siendo una herramienta clave para apoyar a mujeres en situación vulnerable.

Mujeres con Bienestar: anuncian nuevo requisito previo al próximo pago
Javier “Chicharito” Hernández volvió a encender la conversación al revelar cuáles fueron los equipos donde se sintió más cómodo en su carrera, dejando fuera a Chivas pese a sus títulos y debut profesional.

¿Y las Chivas?... Chicharito las descarta como uno de sus clubes preferidos
Objetivo. Ejecutivos de Paramount han sostenido que fusionarse con Warner le permitirá competir con rivales más grandes, particularmente en el ámbito del streaming, y ofrecer bibliotecas de contenido más amplias a sus clientes.

¿El fin de Hollywood? ¿Qué significa para el cine que Warner Bros. sea propiedad de Paramount?