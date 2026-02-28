Sheinbaum cede a jóvenes el primer boleto del Mundial 2026 y anuncia concurso para elegir a la ganadora

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que realizará un concurso entre jóvenes futbolistas para entregar el primer boleto de la Copa Mundial de futbol 2026.

La mandataria explicó que el pase le fue otorgado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y que decidió cederlo a una “joven que ame este deporte”.

TE PUEDE INTERESAR: Saskia Niño de Rivera responde a polémica por mención de Carmen Salinas en pódcast Penitencia

Sheinbaum dio a conocer la decisión durante una visita a Mazatlán, Sinaloa, donde estuvo acompañada de adolescentes que disputaban un partido.

En un video difundido, señaló que el concurso se realizará para definir “quién va a ir en mi lugar a la inauguración del Mundial”, en referencia al uso del boleto para el partido de apertura.

TE PUEDE INTERESAR: En tres operativos rescatan a cinco canes en condición de maltrato, en NL

La presidenta indicó que el objetivo es que el beneficio llegue a una joven aficionada y participante del futbol, sin detallar en ese momento las bases, fechas o modalidad del certamen.

Durante el encuentro con los adolescentes, Sheinbaum también participó de forma simbólica: cobró un tiro penal y anotó. Con información de La Jornada