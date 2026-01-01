Reportan al menos siete heridos por balas perdidas en Tamaulipas durante Año Nuevo

REYNOSA, TAMPS.- Durante los festejos de Año Nuevo, al menos siete personas resultaron heridas por “balas perdidas” en casos registrados en distintos municipios de Tamaulipas, de acuerdo con un recuento basado en reportes de cuerpos de emergencia.

La capital del estado, Ciudad Victoria, concentró dos de los incidentes. En la colonia Emilio Caballero, un hombre fue alcanzado por un proyectil mientras se encontraba en la cochera de su domicilio; en tanto, en la colonia Héroe de Nacozari, una joven de 23 años también resultó lesionada durante las celebraciones por la llegada de 2026.

En el ejido Cerrito Nuevo, del municipio de Güémez, se reportó a un joven herido en una pierna. Familiares lo trasladaron en un vehículo particular a un hospital de Ciudad Victoria para recibir atención médica, según los reportes.

Otro caso se registró en la colonia Rosalinda Guerrero, en Ciudad Mante, donde un hombre de 62 años resultó herido de bala en medio de disparos realizados al aire para celebrar el inicio del año.

En la región del altiplano tamaulipeco se reportaron dos personas lesionadas, un hombre y una mujer, por heridas causadas por “balas perdidas” en el ejido Llano y Anexas, municipio de Bustamante, de acuerdo con la información disponible.

La zona fronteriza también registró un caso: en el fraccionamiento Casa Blanca III, en Matamoros, una ambulancia acudió para trasladar a un hombre a un hospital luego de que resultó lesionado por un proyectil.

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre detenciones relacionadas con estos hechos. Autoridades han reiterado en diversas ocasiones que realizar disparos al aire constituye una práctica de alto riesgo, debido a que los proyectiles pueden caer en zonas habitadas y provocar lesiones graves o muertes. Con información de El Universal