En temporada decembrina, Ángeles Verdes atiende más fallas y empuja cultura de prevención

CDMX.- Año con año, cientos de paisanos que regresan a México en diciembre y familias que toman carretera para visitar a sus seres queridos reciben apoyo de los Ángeles Verdes, personal adscrito a la Dirección General de Servicios al Turista de la Secretaría de Turismo (Sectur), especializado en asistencia mecánica y orientación turística en rutas federales.

En entrevista Sandra Díaz —primera mujer directora en los 65 años de historia de la corporación— señaló que la demanda de atención en la red carretera aumenta hasta 50% a partir de la segunda semana de diciembre, impulsada, entre otros factores, por el arranque de caravanas que parten desde distintos puntos del país con destino a la Basílica de Guadalupe.

Díaz detalló que los reportes más comunes en esta temporada siguen siendo las ponchaduras de llanta, además de fallas eléctricas y problemas por falta de agua o anticongelante. En paralelo, subrayó que la corporación busca fortalecer la “cultura de la prevención” entre conductores: revisar el vehículo, llevar respaldos básicos y anticipar lo necesario para salir a carretera con mayor seguridad.

La directora recordó que Ángeles Verdes surgió en 1960 como una organización altruista con presupuesto público y, con el tiempo, amplió su capacidad operativa: pasó de 10 unidades y 40 agentes a contar hoy con 300 unidades y 560 agentes que diariamente recorren carreteras para brindar asistencia.

A ese despliegue se suman más de 200 trabajadores que operan el Centro de Geointeligencia y el área administrativa, lo que permite sostener el servicio los 365 días del año mediante el número de emergencia 078 y la aplicación móvil, canales que concentran solicitudes de auxilio y facilitan el envío de unidades.

En el terreno, el trabajo se traduce en incidentes cotidianos. Iván Hernández, con 12 años como “ángel verde”, relató que ha asistido a viajeros por cambios de aceite, falta de agua, llantas ponchadas o incluso por tomar una salida equivocada. En su experiencia, una pregunta se repite: “¿Cuánto va a ser?”, a la que, afirma, suele responder que el servicio no tiene costo y que está para ayudar.

Sobre la atención inmediata, José Ángel Juárez, director de supervisión operativa, explicó que el Centro de Geointeligencia —inaugurado en 2022— permite canalizar reportes con mayor precisión, especialmente a través de la app, que comparte la ubicación en tiempo real y reduce demoras derivadas de descripciones imprecisas del tramo carretero.

Juárez añadió que el proceso inicia con la identificación del usuario, su ubicación y el tipo de vehículo; después se determina, mediante análisis operativo, cuál es el agente más cercano y disponible, con herramientas suficientes para atender el incidente. También señaló que la corporación se apega a protocolos de seguridad de datos personales y que, para la atención en campo, se comparte únicamente la información necesaria del vehículo. Con información de El Universal