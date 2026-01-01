En temporada decembrina, Ángeles Verdes atiende más fallas y empuja cultura de prevención

Noticias
/ 1 enero 2026
    En temporada decembrina, Ángeles Verdes atiende más fallas y empuja cultura de prevención
    La corporación se apega a protocolos de seguridad de datos personales y que, para la atención en campo. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Carreteras

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Sectur

Con el arranque de las vacaciones y los traslados de larga distancia, la asistencia en carretera se vuelve un factor decisivo para viajar con seguridad

CDMX.- Año con año, cientos de paisanos que regresan a México en diciembre y familias que toman carretera para visitar a sus seres queridos reciben apoyo de los Ángeles Verdes, personal adscrito a la Dirección General de Servicios al Turista de la Secretaría de Turismo (Sectur), especializado en asistencia mecánica y orientación turística en rutas federales.

En entrevista Sandra Díaz —primera mujer directora en los 65 años de historia de la corporación— señaló que la demanda de atención en la red carretera aumenta hasta 50% a partir de la segunda semana de diciembre, impulsada, entre otros factores, por el arranque de caravanas que parten desde distintos puntos del país con destino a la Basílica de Guadalupe.

TE PUEDE INTERESAR: Deja siete personas evacuadas incendio en academia de baile, en Nuevo León

Díaz detalló que los reportes más comunes en esta temporada siguen siendo las ponchaduras de llanta, además de fallas eléctricas y problemas por falta de agua o anticongelante. En paralelo, subrayó que la corporación busca fortalecer la “cultura de la prevención” entre conductores: revisar el vehículo, llevar respaldos básicos y anticipar lo necesario para salir a carretera con mayor seguridad.

La directora recordó que Ángeles Verdes surgió en 1960 como una organización altruista con presupuesto público y, con el tiempo, amplió su capacidad operativa: pasó de 10 unidades y 40 agentes a contar hoy con 300 unidades y 560 agentes que diariamente recorren carreteras para brindar asistencia.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca 2026 con doble pago del ISSSTE para miles de pensionados

A ese despliegue se suman más de 200 trabajadores que operan el Centro de Geointeligencia y el área administrativa, lo que permite sostener el servicio los 365 días del año mediante el número de emergencia 078 y la aplicación móvil, canales que concentran solicitudes de auxilio y facilitan el envío de unidades.

En el terreno, el trabajo se traduce en incidentes cotidianos. Iván Hernández, con 12 años como “ángel verde”, relató que ha asistido a viajeros por cambios de aceite, falta de agua, llantas ponchadas o incluso por tomar una salida equivocada. En su experiencia, una pregunta se repite: “¿Cuánto va a ser?”, a la que, afirma, suele responder que el servicio no tiene costo y que está para ayudar.

TE PUEDE INTERESAR: Comando irrumpe desde Jalisco y ataca a policías en Tocumbo; uno murió y otro está grave

Sobre la atención inmediata, José Ángel Juárez, director de supervisión operativa, explicó que el Centro de Geointeligencia —inaugurado en 2022— permite canalizar reportes con mayor precisión, especialmente a través de la app, que comparte la ubicación en tiempo real y reduce demoras derivadas de descripciones imprecisas del tramo carretero.

Juárez añadió que el proceso inicia con la identificación del usuario, su ubicación y el tipo de vehículo; después se determina, mediante análisis operativo, cuál es el agente más cercano y disponible, con herramientas suficientes para atender el incidente. También señaló que la corporación se apega a protocolos de seguridad de datos personales y que, para la atención en campo, se comparte únicamente la información necesaria del vehículo. Con información de El Universal

Temas


Carreteras

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Sectur

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Elementos de Protección Civil realizaron múltiples recorridos y atendieron incendios en distintas colonias de Saltillo durante el cierre de año y el inicio de 2026.

Atienden incendios durante la madrugada de Año Nuevo; vecinos reportan detonaciones de pirotecnia en distintos puntos de Saltillo
Tras la detención, Inzunza Noriega y los otros tres capturados fueron trasladados vía aérea a la Ciudad de México por personal naval.

Capturan a ‘El Sagitario’ en operativo federal en Culiacán; lo trasladan a CDMX
La Fiscalía ha advertido que realizar disparos al aire no es una forma de celebrar, sino una conducta delictiva.

Proyectiles caen en casas y rozan a un bebé en Sonora
Disparos de celebración de Año Nuevo causan heridos en Uruapan, Michoacán

Disparos de celebración de Año Nuevo causan heridos en Uruapan, Michoacán
Confirmaron que el incendio no fue provocado, y se cree que fue resultado de un accidente.

Mueren cerca de 40 personas y 100 heridos en un incendio en un bar de la estación de esquí en Suiza
La fiscal general de Nueva York, Letitia James (izquierda), toma juramento al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani (centro), para el cargo, ante la presencia de su esposa, Rama Duwaji.

Mamdani promete una ‘nueva era’ para Nueva York y servir tanto a votantes como críticos
Despedida. El elenco de Stranger Things se despide de una de las series más exitosas de Netflix, tras casi una década marcando a toda una generación.

Entre lágrimas y críticas: así se vivió el final de ‘Stranger Things’
Durante los primeros meses del año se aplican estímulos fiscales.

Coahuila: habilitan portal PagaFácil para el pago del control vehicular 2026