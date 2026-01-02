Reportan primer feminicidio de 2026 en Durango; ocurrió en Tamazula, zona serrana

TAMAZULA, DGO.- El estado de Durango registró el primer feminicidio de 2026 —reportado como tal en la entidad— tras una agresión con arma blanca ocurrida en la comunidad de El Durazno, municipio serrano de Tamazula, informaron medios locales con base en reportes oficiales y activistas.

De acuerdo con los primeros datos difundidos, el ataque se habría registrado la tarde del jueves 1 de enero, alrededor de las 15:30 horas, al interior de un domicilio; de manera preliminar se indicó que el presunto agresor sería la pareja de la víctima.

Por la gravedad de las lesiones, autoridades gestionaron el traslado aéreo de la mujer al Hospital Integral de Tamazula; sin embargo, al arribar al nosocomio ya no contaba con signos vitales, según los reportes citados.

Tras el aviso, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo para ubicar al probable responsable, quien presuntamente huyó del lugar; el caso quedó a disposición del Ministerio Público y se inició la carpeta de investigación correspondiente.

Sobre el hecho, Julieta Hernández Camargo, presidenta de la asociación “Sí hay mujeres en Durango”, sostuvo que, por las características reportadas, se trata del primer feminicidio de 2026 en la entidad y lamentó que ocurriera en una zona donde no es habitual registrar este tipo de casos.

La activista añadió que durante periodos vacacionales suele incrementarse el consumo de alcohol y drogas, y advirtió que la violencia puede escalar en contextos de convivencia y baja tolerancia, de acuerdo con su valoración.

Hernández Camargo también señaló que 2025 cerró con 11 homicidios de mujeres, de los cuales seis fueron tipificados como feminicidios, frente a 21 casos registrados en 2024, y expresó que la expectativa es que las cifras disminuyan con estrategias efectivas de prevención e investigación. Con información de Milenio