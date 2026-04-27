Rescatistas excavan en huachitúnel para localizar a cuatro desaparecidos

CDMX.- Cuatro personas reportadas como desaparecidas son buscadas dentro de un túnel localizado en los Ejidos de Santa Catarina, en Acolman, Estado de México, donde presuntamente se robaba combustible de un ducto de Petróleos Mexicanos. Familiares de las personas desaparecidas presentaron el reporte ante la Fiscalía del Estado de México, por lo que personal de la dependencia y cuerpos de rescate se trasladaron a una vivienda ubicada en esa zona del municipio.

El túnel se encuentra en un predio en obra negra, con barda perimetral, localizado a un costado de torres de alta tensión y en una zona por donde pasan ductos de Pemex. Elementos de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales, personal del Ejército y trabajadores de Petróleos Mexicanos cercaron el área para resguardar las labores de búsqueda.

Autoridades de Protección Civil estatal y municipal, junto con especialistas de Pemex, instalaron un puesto de mando para coordinar los trabajos dentro y alrededor del predio. Cuerpos de rescate ampliaron el perímetro con apoyo de maquinaria pesada, con el objetivo de excavar y avanzar en la búsqueda de las cuatro personas desaparecidas.

La emergencia ocurre en la misma zona donde en marzo de 2024 fueron halladas dos personas muertas dentro de un huachitúnel de más de 200 metros de largo y cuatro metros de profundidad. Las autoridades mantienen una movilización de cuerpos de rescate en el sitio, mientras continúan las labores para ubicar a las personas reportadas como desaparecidas y determinar las condiciones del túnel. Con información de La Jornada

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