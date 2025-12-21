Restitución de casas: viviendas dominan entre bienes recuperados

/ 21 diciembre 2025
    Restitución de casas: viviendas dominan entre bienes recuperados
    La estrategia responde a denuncias de despojo de propiedades que ocurrieron tanto en 2024 como en años previos. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

La Operación Restitución en Edomex, impulsada por autoridades estatales y federales, ha devuelto principalmente viviendas a sus legítimos dueños

CDMX.- La mayoría de los inmuebles recuperados por autoridades estatales y federales en el Estado de México como parte de la Operación Restitución corresponden a casas habitación, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

De los 779 predios restituidos a sus propietarios desde abril, 699 son viviendas, lo que representa cerca del 89 por ciento de los casos atendidos dentro de esta estrategia coordinada.

La Operación Restitución, emprendida para combatir delitos de despojo y contra la propiedad en más de 60 municipios de la entidad, ha permitido asegurar un total de mil 321 inmuebles relacionados con ocupaciones irregulares.

Además de las viviendas, se han devuelto 78 predios y dos inmuebles utilizados como locales comerciales, una vez que los legítimos propietarios acreditaron su derecho legal sobre dichos bienes, explicó la Fiscalía.

Las restituciones se han llevado a cabo con base en determinaciones ministeriales y sin esperar a resoluciones judiciales definitivas en cada caso, lo que ha acelerado el retorno de propiedades a sus legítimos dueños.

El procedimiento incluye también la recepción de documentación que acredite la propiedad de los inmuebles, como parte del proceso para continuar con la entrega de bienes recuperados a quienes legalmente corresponden.

La estrategia responde a denuncias de despojo de propiedades que ocurrieron tanto en 2024 como en años previos, y forma parte de un esfuerzo mayor para garantizar la seguridad de la propiedad en el Estado de México. Con información de Milenio

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

