Reta periodista a Gobierno y restaurante a presentar fotos de Lozoya

“ Lo único que hice fue decirle: ‘tienes brazalete, no estás arraigado’. Me di media vuelta y me salí pues yo ya tenía mis fotos”, señaló.

Agregó que tras el encuentro con Lozoya, se sentó en las escaleras del Hunan “porque me estaba enfrentando a mi verdugo o acababa de ver a mi verdugo en la grande” en uno de los mejores restaurantes “quitado de la pena”.

“Aquí es Lourdes Mendoza contra Emilio Lozoya por ser un mentiroso porque me causaste un daño moral (...) Él dice que me compró una bolsa Chanel en Masaryk en Polanco, entre 2013 y 2014 con las maletas de dinero provenientes de Odebrecht. ¿Y qué crees? Odebrecht dijo claramente al departamento de Justicia de los Estados Unidos que no le mandó maletas de dinero, le mandó transferencias (...) la segunda mentira es que Chanel cerró en 2011 en Polanco, entonces no había tienda donde ir a comprarla”, refirió la periodista.

“El criminal confeso es él, el que está tratando de buscar los criterios de oportunidad para librar la cárcel es él. El que lleva un año dos meses sin presentar una prueba fehaciente es él”, agregó y refirió que en su demanda, Lozoya se tuvo que haber presentado el pasado 10 de septiembre.

Cuestionada por Loret si el que el exdirector de Pemex estuviera en el Hunan es culpa de Lozoya o del Gobierno que le ha dado esos permisos, Mendoza respondió: “Sin duda, es una afrenta a todos nosotros. El adalid de la corrupción del Gobierno de Enrique Peña Nieto, el que iba a acabar con todo mundo, en año dos meses no ha podido probar uno de sus dichos, pero qué tal echamos cena”.