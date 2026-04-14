Roblox refuerza seguridad infantil: así serán las nuevas cuentas Kids y Select para menores

La actualización forma parte de una estrategia integral para reforzar la seguridad dentro de la plataforma, adaptando el acceso al contenido, las comunicaciones y las experiencias de juego según la edad y madurez de cada usuario.

Roblox Corporation dio un paso importante en materia de protección infantil al anunciar el lanzamiento de dos nuevas modalidades de cuenta: Roblox Kids y Roblox Select, diseñadas específicamente para usuarios menores de 16 años.

¿Qué son Roblox Kids y Roblox Select?

El nuevo sistema clasificará automáticamente las cuentas mediante tecnología global de verificación de edad o validación por parte de un tutor autorizado.

Roblox Kids: para niños de 5 a 8 años

Este tipo de cuenta estará enfocada en máxima protección:

- Solo permitirá acceso a juegos clasificados como “Mínima” o “Leve”.

- El chat y toda comunicación estarán desactivados por defecto.

- La interfaz tendrá un color distintivo para identificar cuentas protegidas.

- El acceso estará completamente supervisado por padres o tutores.

Roblox Select: para usuarios de 9 a 15 años

Esta modalidad permitirá mayor libertad, pero con límites:

- Acceso a juegos con clasificación hasta “Moderados”.

- Chat habilitado bajo medidas de seguridad reforzadas.

- Supervisión parental gradual hasta los 12 años.

- Al cumplir 16 años, la cuenta migrará automáticamente al formato estándar.

Cómo cambiará el acceso a los juegos en Roblox

Uno de los cambios más relevantes será el nuevo proceso de evaluación de experiencias dentro de Roblox.

Nuevos requisitos para desarrolladores

Para que un juego pueda aparecer en cuentas Kids o Select, deberá cumplir condiciones más estrictas:

- Verificación de identidad del desarrollador.

- Activación obligatoria de autenticación en dos pasos (2FA).

- Suscripción activa a Roblox Plus.

- Evaluación continua basada en comportamiento real y reportes.

Además, Roblox excluirá automáticamente experiencias consideradas sensibles, como:

- Social hangouts

- Espacios de reunión abiertos

- Juegos de dibujo libre

- Contenidos con temas delicados

Nuevos controles parentales desde junio

A partir de junio, los padres tendrán herramientas más detalladas para administrar las cuentas infantiles.

Funciones destacadas

Entre los controles disponibles estarán:

- Bloqueo individual de juegos específicos.

- Gestión directa del chat y contactos.

- Aprobación manual de juegos fuera del rango sugerido.

Estas herramientas estarán disponibles hasta que el menor cumpla 16 años, permitiendo un monitoreo más preciso según la etapa de crecimiento.

Roblox busca alinearse con estándares globales

La compañía también confirmó que integrará el sistema de clasificación de la International Age Rating Coalition (IARC), alineándose con referencias internacionales como ESRB y PEGI.