Roblox refuerza seguridad infantil: así serán las nuevas cuentas Kids y Select para menores

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/ 14 abril 2026
    Roblox refuerza seguridad infantil: así serán las nuevas cuentas Kids y Select para menores
    Roblox anunció dos nuevos tipos de cuentas diseñadas para proteger a niños y adolescentes dentro de su plataforma. Foto: Unsplash

Con filtros más estrictos, control parental ampliado y acceso limitado por edad, la empresa busca reforzar la seguridad digital de menores.

Roblox Corporation dio un paso importante en materia de protección infantil al anunciar el lanzamiento de dos nuevas modalidades de cuenta: Roblox Kids y Roblox Select, diseñadas específicamente para usuarios menores de 16 años.

La actualización forma parte de una estrategia integral para reforzar la seguridad dentro de la plataforma, adaptando el acceso al contenido, las comunicaciones y las experiencias de juego según la edad y madurez de cada usuario.

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¿Qué son Roblox Kids y Roblox Select?

El nuevo sistema clasificará automáticamente las cuentas mediante tecnología global de verificación de edad o validación por parte de un tutor autorizado.

Roblox Kids: para niños de 5 a 8 años

Este tipo de cuenta estará enfocada en máxima protección:

- Solo permitirá acceso a juegos clasificados como “Mínima” o “Leve”.

- El chat y toda comunicación estarán desactivados por defecto.

- La interfaz tendrá un color distintivo para identificar cuentas protegidas.

- El acceso estará completamente supervisado por padres o tutores.

Roblox Select: para usuarios de 9 a 15 años

Esta modalidad permitirá mayor libertad, pero con límites:

- Acceso a juegos con clasificación hasta “Moderados”.

- Chat habilitado bajo medidas de seguridad reforzadas.

- Supervisión parental gradual hasta los 12 años.

- Al cumplir 16 años, la cuenta migrará automáticamente al formato estándar.

Cómo cambiará el acceso a los juegos en Roblox

Uno de los cambios más relevantes será el nuevo proceso de evaluación de experiencias dentro de Roblox.

Nuevos requisitos para desarrolladores

Para que un juego pueda aparecer en cuentas Kids o Select, deberá cumplir condiciones más estrictas:

- Verificación de identidad del desarrollador.

- Activación obligatoria de autenticación en dos pasos (2FA).

- Suscripción activa a Roblox Plus.

- Evaluación continua basada en comportamiento real y reportes.

Además, Roblox excluirá automáticamente experiencias consideradas sensibles, como:

- Social hangouts

- Espacios de reunión abiertos

- Juegos de dibujo libre

- Contenidos con temas delicados

Nuevos controles parentales desde junio

A partir de junio, los padres tendrán herramientas más detalladas para administrar las cuentas infantiles.

Funciones destacadas

Entre los controles disponibles estarán:

- Bloqueo individual de juegos específicos.

- Gestión directa del chat y contactos.

- Aprobación manual de juegos fuera del rango sugerido.

Estas herramientas estarán disponibles hasta que el menor cumpla 16 años, permitiendo un monitoreo más preciso según la etapa de crecimiento.

Roblox busca alinearse con estándares globales

La compañía también confirmó que integrará el sistema de clasificación de la International Age Rating Coalition (IARC), alineándose con referencias internacionales como ESRB y PEGI.

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Con este movimiento, Roblox busca convertirse en una de las plataformas digitales más seguras para menores, reforzando su transición hacia un entorno donde la creatividad infantil pueda desarrollarse bajo reglas más estrictas y protegidas.

La llegada de Roblox Kids y Roblox Select marca un cambio profundo en la forma en que niños y adolescentes interactuarán dentro del universo Roblox.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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