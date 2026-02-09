UNAM advierte rezagos profundos: dos de cada 10 jóvenes no cursan media superior

CDMX.- En México, el acceso a la educación media superior sigue siendo parcial, pues dos de cada 10 jóvenes en edad de cursarla están fuera de las aulas, advirtió el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, al señalar que existen brechas que derivan en trayectorias educativas interrumpidas y rezagos “profundos”.

El señalamiento se dio durante el 60 aniversario de la Escuela Nacional Preparatoria 8 “Miguel E. Schulz”, acto en el que el rector sostuvo que la cobertura total de bachillerato alcanza poco más de 80% a nivel nacional, con avances que, afirmó, aún no logran cerrar desigualdades entre quienes están en edad de cursar ese nivel.

TE PUEDE INTERESAR: México, en la mira de Trump por liga de narcos y Venezuela: Financial Times

En su mensaje, Lomelí afirmó que “ser joven implica enfrentar complejidades y desafíos inéditos” y planteó que en el país hay más de 30 millones de jóvenes de 15 a 29 años —casi una cuarta parte de la población— que, dijo, representan un sector con potencial, pero con “exposición a la exclusión educativa y laboral” si no se les incorpora a los sistemas educativos o a los mercados de trabajo.

Como antecedente para dimensionar el reto, el rector subrayó que la universidad tiene una responsabilidad “irrenunciable” para ser “contrapeso efectivo a la exclusión”, lo que, indicó, implica ampliar el acceso a la educación media superior y ofrecer planes de estudio pertinentes para las realidades del país, además de fortalecer competencias que mejoren la inserción laboral y social.

TE PUEDE INTERESAR: Tres mineros de los 10 secuestrados en Concordia son identificados; fueron hallados en fosa

En ese contexto, destacó que la UNAM cuenta con un catálogo de apoyos que incluye más de 280 mil becas, desde bachillerato hasta posgrado, y que casi 80% del alumnado recibe algún tipo de apoyo, al precisar que el acompañamiento no se limita al ámbito económico.

En el plano institucional, el rector señaló que la universidad reconoce presiones emocionales en los jóvenes, su vida en un entorno digital permanente y el impacto de la pandemia, por lo que recordó la Estrategia Espora Psicológica, una plataforma de orientación y atención que brinda psicoterapia profesional y gratuita a la comunidad universitaria.

Lomelí llamó a la comunidad estudiantil a utilizar los mecanismos institucionales en casos de discriminación, acoso o injusticias, y planteó que las instituciones de bachillerato deben generar conocimiento sobre necesidades de la juventud e incidir en políticas públicas mediante la articulación de docencia, investigación, difusión cultural y vinculación con sectores sociales y productivos. Con información de La Jornada