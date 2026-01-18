PRI denuncia ‘línea peligrosa’ de Morena en Campeche tras detención y relevo de rector

CDMX.- El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, aseguró que “Morena cruzó una línea peligrosa” al, dijo, violentar la autonomía universitaria y utilizar instituciones de seguridad y justicia como instrumentos de persecución política en Campeche.

El líder priista reprobó la detención y la destitución del rector de la Universidad Autónoma de Campeche, hechos que calificó como una acción “orquestada” e “injustificada”, al sostener que se trató de una intervención directa contra una institución pública.

Durante el programa Con Peras, Manzanas y Naranjas, Moreira afirmó que el conflicto se detonó luego de que el rector José Alberto Abud Flores negara el ingreso a Morena al campus para realizar actos de proselitismo, lo que, según su dicho, derivó en una represalia desde el poder estatal.

El legislador señaló que Abud Flores es opositor abierto de la gobernadora Layda Sansores, defensor de la independencia académica y que aspiraba a una posible reelección, elementos que, en su versión, explican el contexto político del caso.

“Estamos hablando de un académico de 73 años, con dos doctorados —uno de ellos cursado en Inglaterra—, miembro de la Academia Nacional de Historiadores, dos veces rector, con una trayectoria nacional e internacional. Pretender convertirlo de un momento a otro en delincuente es simplemente inverosímil”, afirmó Moreira.

El coordinador parlamentario sostuvo que la detención fue arbitraria y con irregularidades, al asegurar que la versión oficial se modificó de manera contradictoria, primero con referencias a un vehículo presuntamente vinculado con armas y después con la supuesta localización de sustancias ilícitas.

Moreira sostuvo que el caso se inscribe en un patrón que atribuyó al gobierno estatal: “leyes para amedrentar periodistas”, persecución a comunicadores, detenciones de ciudadanos que protestan y juicios por “daño moral” para silenciar críticas, además de la intervención contra la universidad. “Por eso Campeche se ha convertido en un laboratorio del autoritarismo... Morena no gobierna, impone; no persuade, reprime; avanza hacia una dictadura”, dijo.

Al cerrar su postura, Moreira afirmó que gobernar con miedo afecta el clima económico y social, al considerar que la persecución de opositores y la afectación a la autonomía universitaria inhiben inversión y empleo. “Campeche es la advertencia de lo que Morena quiere para México y que no debe pasar”, concluyó. Con información de El Universal