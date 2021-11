Rompe PRI con Morena: manda votación de la reforma eléctrica hasta después de elecciones en 2022

Tras la declaración de Mario Delgado de que Morena iba a desaparecer al PRI del plan político, el dirigente del tricolor, Alejandro Moreno, respondió que no están dispuestos a discutir la reforma eléctrica antes de las elecciones de junio 2022.

“Seguimos en la apertura y en la discusión siempre en Parlamento Abierto, pero nosotros no vamos a discutir ni un tema que no sea después del proceso electoral. Eso es porque tiene una posición que no construye, una posición que es egoísta, que es egocéntrica, que verdaderamente falta a cualquier compromiso”, dijo Moreno en conferencia de prensa.

El viernes pasado, Mario Delgado declaró: “Le vamos a ganar Hidalgo y le vamos a ganar Oaxaca en el 2022, y le vamos a ganar Coahuila y el Estado de México en 2023: o sea, nos va a tocar desaparecer al PRI del mapa político de México”.