Ruido excesivo ya se castiga con multas de hasta 35 mil pesos

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/ 10 abril 2026
    Ruido excesivo ya se castiga con multas de hasta 35 mil pesos
    Cuautla, Morelos aplicará multas de hasta 35 mil pesos a quienes generen ruido excesivo. Foto: Cuartoscuro - Luis Carbayo

La medida busca frenar la contaminación auditiva y garantizar el descanso de vecinos en zonas habitacionales y comerciales.

El ruido excesivo ya no será tolerado en Cuautla, Morelos. Las autoridades municipales anunciaron sanciones de hasta 35 mil pesos para quienes alteren el descanso de vecinos, ya sea en casas particulares o negocios. La medida responde al aumento de quejas ciudadanas por contaminación auditiva y busca restablecer la tranquilidad en zonas residenciales.

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¿Por qué habrá multas por ruido excesivo?

El objetivo principal es garantizar el bienestar de la población. El ruido constante no solo genera molestias, también puede afectar la salud física y mental, especialmente cuando ocurre durante la noche.

Las nuevas sanciones se basan en normas ambientales que establecen límites claros de sonido:

- 55 decibeles durante el día

- 50 decibeles durante la noche

Superar estos niveles de forma constante puede derivar en sanciones económicas, especialmente si hay reincidencia.

¿A quién aplica esta medida?

La normativa no distingue entre particulares o establecimientos, por lo que el alcance es amplio.

Casas y reuniones privadas

Fiestas, música alta o cualquier actividad que genere ruido constante puede ser motivo de sanción si afecta a los vecinos.

Negocios y comercios

Bares, restaurantes, talleres o cualquier giro que emita ruido por encima de lo permitido también será sujeto a multas.

Este enfoque busca evitar que el problema se traslade de lo doméstico a lo comercial, manteniendo un equilibrio en la convivencia urbana.

$!Las autoridades municipales anunciaron sanciones de hasta 35 mil pesos.
Las autoridades municipales anunciaron sanciones de hasta 35 mil pesos. Foto: Cuartoscuro - Edgar Negrete Lira

¿De cuánto son las multas?

El monto de las sanciones puede variar dependiendo de la gravedad y la reincidencia del caso.

1. Multas desde montos menores hasta 35,000 pesos

2. Sanciones más severas en casos repetitivos

3. Posibles medidas adicionales si no se corrige la conducta

Este esquema busca no solo castigar, sino generar conciencia sobre el impacto del ruido en la comunidad.

¿Qué hacer si un vecino hace ruido?

Las autoridades recomiendan seguir un proceso antes de escalar el problema:

- Intentar un diálogo directo con la persona responsable

- Registrar la situación si el problema persiste

- Presentar una denuncia formal ante el municipio

Este procedimiento permite resolver conflictos de forma gradual, priorizando la convivencia antes que la sanción.

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Un paso hacia entornos más tranquilos

La implementación de estas multas marca un cambio importante en la regulación de la vida urbana en Cuautla. Más allá de la sanción económica, la medida busca generar una cultura de respeto hacia el descanso ajeno.

El ruido excesivo ha sido durante años una de las principales causas de conflicto entre vecinos. Con esta nueva regulación, las autoridades pretenden establecer límites claros y mejorar la calidad de vida en comunidades donde el descanso y la tranquilidad son fundamentales.

Para quienes viven o tienen negocios en la zona, el mensaje es claro: respetar los niveles de ruido no es solo una recomendación, sino una obligación que, de no cumplirse, puede tener consecuencias económicas importantes.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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