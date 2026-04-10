Ruido excesivo ya se castiga con multas de hasta 35 mil pesos

El ruido excesivo ya no será tolerado en Cuautla, Morelos. Las autoridades municipales anunciaron sanciones de hasta 35 mil pesos para quienes alteren el descanso de vecinos, ya sea en casas particulares o negocios. La medida responde al aumento de quejas ciudadanas por contaminación auditiva y busca restablecer la tranquilidad en zonas residenciales.

¿Por qué habrá multas por ruido excesivo?

El objetivo principal es garantizar el bienestar de la población. El ruido constante no solo genera molestias, también puede afectar la salud física y mental, especialmente cuando ocurre durante la noche.

Las nuevas sanciones se basan en normas ambientales que establecen límites claros de sonido:

- 55 decibeles durante el día

- 50 decibeles durante la noche

Superar estos niveles de forma constante puede derivar en sanciones económicas, especialmente si hay reincidencia.

¿A quién aplica esta medida?

La normativa no distingue entre particulares o establecimientos, por lo que el alcance es amplio.

Casas y reuniones privadas

Fiestas, música alta o cualquier actividad que genere ruido constante puede ser motivo de sanción si afecta a los vecinos.

Negocios y comercios

Bares, restaurantes, talleres o cualquier giro que emita ruido por encima de lo permitido también será sujeto a multas.

Este enfoque busca evitar que el problema se traslade de lo doméstico a lo comercial, manteniendo un equilibrio en la convivencia urbana.