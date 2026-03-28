Salgado Macedonio critica candado anti-nepotismo en Morena y alude a familia en cargos públicos

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/ 28 marzo 2026
    Salgado Macedonio critica candado anti-nepotismo en Morena y alude a familia en cargos públicos
    El senador morenista cuestionó la regla interna que le impediría buscar la gubernatura de Guerrero por ser padre de la actual mandataria estatal. CUARTOSCURO
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Sin mencionar nombres, lanzó señalamientos sobre familias con cargos públicos, pidió ‘respeto’ y retomó que ‘quien manda es el pueblo’

CDMX.- El senador Félix Salgado Macedonio, quien ha expresado interés en suceder en la gubernatura de Guerrero a su hija, Evelyn Salgado, criticó el candado en Morena que le impediría ser candidato y acusó, sin mencionarla por su nombre, a la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, de nepotismo al señalar que su familia ocupa cargos públicos.

En un video, el legislador dijo que, aunque pertenece a Morena, enfrenta “un impedimento” porque el estatuto le prohíbe competir debido a que su hija es gobernadora. “Soy de Morena pero tengo un impedimento, un estatuto a mí me prohíbe, porque mi hija es gobernadora”, afirmó.

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En ese mensaje, Salgado Macedonio sostuvo que existe una contradicción entre el discurso contra el nepotismo y la presencia de familiares en cargos. “Los que me fustigan, los que critican, es que estamos en contra del nepotismo, sí pues, pero tiene a toda tu familia en el poder”, señaló, y añadió: “Estamos contra el nepotismo, pues ningún familiar en el poder”.

Sobre sus aspiraciones a la candidatura, afirmó que mientras él no diga que quiere contender “no tiene que haber polémica” y exigió respeto. “Nos queda claro que quien manda es el pueblo, entonces para qué nos quebramos la cabeza”, expresó.

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También recordó que en Morena existe un estatuto, pero sostuvo que en el partido se ha insistido en que “el pueblo manda” y que “lo que el pueblo diga, el pueblo pone, el pueblo quita, con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, dijo.

En otra parte del video, el senador mencionó que algunas personas, sin precisar nombres, se desplazan con patrullas de la Guardia Nacional. “Por qué y de qué los cuidan. Cuando una persona es limpia, anda solo y encaro mis problemas y si me toca me va a tocar”, afirmó.

Salgado Macedonio agregó que hay alcaldes, incluidos algunos de Morena, que cuentan con protección policial, al referirse a condiciones de seguridad en el ejercicio de los cargos públicos.

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