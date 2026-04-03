Salud Casa por Casa suma 14.5 millones de visitas médicas gratuitas; ya realizan segunda ronda, dice Bienestar

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/ 3 abril 2026
    Salud Casa por Casa suma 14.5 millones de visitas médicas gratuitas; ya realizan segunda ronda, dice Bienestar
    Estas acciones se realizan mediante un trabajo coordinado con el sector salud para canalizar la atención de pacientes. ESPECIAL
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Reportan miles de emergencias atendidas y un despliegue de 20 mil servidores de la salud para monitoreo de presión, glucosa y otros padecimientos

CDMX.- La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que el Programa Salud Casa por Casa ha otorgado más de 14.5 millones de consultas médicas domiciliarias y gratuitas a adultos mayores y personas con discapacidad que reciben las Pensiones para el Bienestar en todo el país.

En un comunicado, la funcionaria señaló que las visitas han sido personalizadas y se han realizado en territorios, colonias, pueblos y comunidades, con el objetivo de dar seguimiento a la salud de los derechohabientes y prevenir enfermedades. “Hasta el momento hemos realizado más de 14.5 millones de consultas domiciliarias, personalizadas y gratuitas... también ya estamos realizando la segunda visita”, indicó.

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Montiel Reyes afirmó que las 14.5 millones de personas atendidas ya cuentan con su historial médico y que recibirán consultas de manera periódica como parte del esquema de seguimiento.

De acuerdo con la secretaria, en el último semestre se atendieron más de 4 mil 683 emergencias en las que los derechohabientes presentaron problemas de presión arterial, glucosa y otros padecimientos, y sostuvo que la atención permitió evitar mayores complicaciones.

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Indicó que 20 mil servidores de la salud recorren diariamente distintas zonas del país para realizar las consultas médicas domiciliarias, que incluyen medición de presión arterial, revisión de glucosa y atención a problemas como obesidad, entre otros.

La funcionaria añadió que estas acciones se realizan mediante un trabajo coordinado con el sector salud para canalizar la atención de pacientes cuando se requiere seguimiento médico adicional.

Finalmente, destacó que Salud Casa por Casa fortalece las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, al coadyuvar en la detección temprana de padecimientos.

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