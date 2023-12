Samuel García ‘desnuda’ al PRI y PAN: Expone carta de peticiones; ‘creían que yo soy Santa Claus’

En cuanto a las demandas específicas, García señaló que le solicitaron 2,500 millones de pesos para el próximo año y la desistimiento de las carpetas penales de figuras como Chefo (Zeferino Salgado), Paco (Francisco Cienfuegos) y Adrián ( Adrián de la Garza ), acusándolos de ser “puros bandidos” . Además, denunció la petición de no pagar impuestos durante los próximos cinco años , calificando a los partidos de “corrientes” por buscar un “blindaje fiscal”.

El gobernador narró su incredulidad ante la carta recibida, compartiendo detalles de los puntos petitorios y criticando fuertemente a ambos partidos. “Un día llega mi compadre Javier (Navarro): ‘Gober, sí me van a nombrar interino ’. ¡Ay güey!, dije: ‘aquí hay truco, son más largos que la cuaresma’”, relató García. “Me mandan una carta —ahí la tengo, ¿la hago pública o qué?— con 11 puntos petitorios; creían estos güeyes que yo soy Santa Claus” .

¿CUÁLES SON LAS ONCE EXIGENCIAS DEL PRIAN A SAMUEL GARCÍA?

“El PRI y PAN de Nuevo León son lo más corriente que he visto en mi vida”, arremetió García, detallando que la carta incluía propuestas como nombrar a Adrián de la Garza como fiscal del estado por nueve años y designar a un tesorero de San Nicolás, de apellido Reynoso, como auditor superior del estado por el mismo periodo.

A pesar de señalar que eran once peticiones en total, García optó por citar y detallar solo cinco de ellas. Entre las demandas mencionadas se encuentran la solicitud de un fondo de dos mil 500 millones de pesos, anuencias para la reapertura de secretarías de negocios clausuradas, y la anuencia de cumplimiento tributario por parte de los actores políticos por cinco años.

En un tono enérgico, García explicó su decisión de no ceder ante la imposición de un gobernador interino por parte del PRIAN. Afirmó que temía que, de haber aceptado, los recursos del estado hubieran sido saqueados en tiempo récord. “¿Cómo iba a cederles a la vieja política de nuevo ser gobierno? En una hora se hubieran depositado a sus cuentas toda la lana”, expresó el mandatario.

Haciendo referencia al ex alcalde panista de San Nicolás, Francisco Cienfuegos, García lanzó acusaciones contundentes: “Ya traería Paco Cienfuegos 4 mil millones en la cuenta de la señora, ¡ni madres! Por eso nos quedamos en Nuevo León, porque es prioridad y no es excusa.”

Con un lenguaje directo, García calificó al PRI y al PAN de Nuevo León como “unos corrientes”, añadiendo que eran “lo más corriente que he visto en mi vida”.

SAMUEL GARCÍA RECHAZA QUE SU RETORNO COMO GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN SEA DESACATO

El emecista también subrayó que su decisión de retomar la gubernatura no constituye un desacato. Afirmó que al decidir no participar y no utilizar la licencia, automáticamente desairó la licencia y que esto era suficiente como gobernador constitucional.

La misiva incluía un total de 11 puntos, todos diseñados para favorecer a alcaldes, diputados y miembros de ambos partidos, con la condición de respaldar a uno de los tres candidatos propuestos por el gobernador para asumir el cargo de Gobernador Interino durante un período de seis meses.

Hasta el momento, los implicados del PRI y PAN no han emitido comentarios para confirmar o desmentir los puntos mencionados por el mandatario estatal de Nuevo León.