Samuel García encabeza graduación de 408 cadetes de Fuerza Civil y destaca avances históricos en seguridad

/ 15 octubre 2025
    Samuel García encabeza graduación de 408 cadetes de Fuerza Civil y destaca avances históricos en seguridad
    Afirmó que la entidad vive su mejor momento en materia de seguridad y anunció nuevas divisiones y espacios para fortalecer a la corporación. /FOTO: ESPECIAL

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, encabezó la graduación de 408 nuevos cadetes de Fuerza Civil y aseguró que el estado ha alcanzado 6 mil 600 elementos, cifra cercana a la meta establecida para su sexenio

CDMX.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, presidió la ceremonia de graduación de 408 nuevos cadetes de Fuerza Civil, con lo que la corporación alcanzó 6 mil 600 elementos activos, acercándose a la meta comprometida para su administración. El mandatario aseguró que el estado atraviesa un periodo de mejoras históricas en materia de seguridad pública, gracias a la coordinación entre corporaciones y el fortalecimiento institucional.

Durante el evento, realizado en el Campo Policial de Fuerza Civil, García estuvo acompañado por su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, así como por mandos de las Fuerzas Armadas y representantes de la Fiscalía General de Justicia. En su mensaje, destacó que la policía estatal es “la más equipada y profesional de México”, con una reducción del 72% en delitos entre octubre de 2024 y octubre de 2025.

TE PUEDE INTERESAR: Empleados del SAT realizan bloqueos por segundo día consecutivo; exigen mejoras salariales y laborales

“Hoy tomaron protesta para formar parte de la mejor policía del país, la que tiene más helicópteros, más vehículos blindados, las mejores instalaciones. Pasamos de 3 mil a 6 mil 600 elementos y la Universidad de Ciencias de la Seguridad está capacitando a otros mil. Antes del Mundial cumpliremos la meta”, afirmó el gobernador.

García Sepúlveda resaltó la coordinación con la Policía Ministerial, la Guardia Nacional, el Ejército y las policías municipales, lo que -dijo- ha permitido que Nuevo León “salga de la media nacional en inseguridad” y viva los dos años “más seguros en la historia del estado”.

TE PUEDE INTERESAR: Solicita México a Copernicus mapas para para evaluar la extensión de las inundaciones y los daños

Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú reconoció la labor de los nuevos cadetes y anunció la instalación de un lactario en el Campo Policial, atendiendo una petición de mujeres policías con hijos pequeños. “Gracias por su entrega, disciplina y vocación de servicio; son un orgullo para el estado”, expresó.

El titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, destacó que en cuatro años se han construido divisiones especializadas en inteligencia, operaciones aéreas, blindadas, medicina táctica y vigilancia territorial, lo que ha fortalecido la capacidad operativa. “Los resultados son contundentes: la reducción más drástica de homicidios en décadas y los mejores indicadores en confianza y efectividad a nivel nacional”, apuntó.

TE PUEDE INTERESAR: Asegura Marcelo Ebrard que el T-MEC ‘va a sobrevivir’

En el marco del evento, se llevó a cabo la Mesa de Seguridad, donde el gobernador entregó reconocimientos a mandos estatales, federales y municipales por su participación en operativos conjuntos, como la Operación Muralla, coordinada con la Séptima Zona Militar.

Samuel García inauguró además el nuevo edificio de la División de Inteligencia e Investigación y el Auditorio de Fuerza Civil, instalaciones destinadas a reforzar la capacitación y profesionalización de los elementos. “Le estamos dando al clavo en el tema que más le duele a Nuevo León: la seguridad pública. Y lo estamos resolviendo juntos: Estado, Federación y municipios”, concluyó. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

