Empleados del SAT realizan bloqueos por segundo día consecutivo; exigen mejoras salariales y laborales

CDMX.- Las protestas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) continuaron este jueves en la Ciudad de México, donde trabajadores inconformes bloquearon por segundo día consecutivo diversas vialidades para exigir mejoras salariales, pago de horas extra y respeto a derechos laborales.

Desde temprana hora, los manifestantes cerraron los carriles laterales del Viaducto Río de la Piedad en dirección al oriente, a la altura del número 507 en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, provocando afectaciones severas al tránsito vehicular rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un operativo de desvío hacia las avenidas Añil, Eje 4 Sur y Avenida del Taller, con el fin de mitigar el congestionamiento. Personal de Tránsito capitalino permaneció en el punto para mediar entre automovilistas y manifestantes y evitar incidentes mayores.

De manera simultánea, otro grupo de empleados del SAT se concentró frente a las oficinas ubicadas en Bahía de San Hipólito, colonia Verónica Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde también se registró un cierre parcial de vialidades. Las acciones forman parte del paro nacional iniciado esta semana por personal administrativo y operativo del organismo fiscal.

Los inconformes denunciaron la falta de respuesta por parte de la administración central del SAT y de la Secretaría de Hacienda, pese a las negociaciones celebradas el día anterior. “Ayer estuvimos siete horas en pláticas sin que se nos ofreciera una solución real. Hoy regresamos para exigir que se respeten nuestros derechos”, expresó una trabajadora que pidió mantener el anonimato.

Los empleados reclaman la aplicación del incremento salarial del 12%, el pago de prestaciones y retroactivos pendientes, así como la eliminación de desigualdades entre trabajadores de confianza y sindicalizados. También piden mejoras en infraestructura, suministro de materiales y condiciones de salud y seguridad dentro de las oficinas.

Hasta el mediodía, las vialidades afectadas permanecían cerradas, sin que se reportaran enfrentamientos. Sin embargo, el tránsito en la zona del Viaducto presentaba carga vehicular intensa desde Tlalpan hasta Congreso de la Unión, afectando la movilidad de cientos de automovilistas y transporte público.

Las protestas del personal del SAT se mantienen como una de las movilizaciones laborales más amplias dentro del sector público federal en los últimos meses. Los trabajadores advirtieron que continuarán con los bloqueos de manera indefinida si no se alcanza un acuerdo satisfactorio con las autoridades financieras.

El paro ocurre en un contexto clave para la recaudación fiscal y el cierre presupuestal del año, lo que podría tener repercusiones operativas si el conflicto se prolonga. Hasta el momento, la Secretaría de Hacienda no ha emitido una postura oficial sobre el avance de las negociaciones. Con información de El Universal