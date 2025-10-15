Asegura Marcelo Ebrard que el T-MEC ‘va a sobrevivir’

    El funcionario destacó que se ha logrado llegar a acuerdos para reducir aranceles anunciados por EU. FOTO: CUARTOSCURO

En comparecencia ante el Senado, dijo que el tratado va a persistir pese a presiones arancelarias y la revisión al acuerdo en 2026

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, aseguró este miércoles que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) va a “sobrevivir” tras la revisión prevista para 2026, pese a las amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump.

“¿Cuál sería mi pronóstico para ustedes? El tratado va a permanecer. El tratado va a sobrevivir”, afirmó el funcionario durante su comparecencia ante el pleno del Senado mexicano.

Ebrard recordó que en enero de este año Trump amagó con imponer un arancel de 25 por ciento a todos los productos mexicanos, lo que habría significado un “adiós” al T-MEC.

Sin embargo, destacó que actualmente México participa junto con Estados Unidos y Canadá en consultas previas a la revisión del acuerdo, lo que demuestra que “pasamos de un extremo al otro”.

El funcionario atribuyó este giro a la estrategia impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, -quien asumió el cargo el 1 de octubre- y especialmente a su relación directa con Trump.

“Ha construido una relación de persuasión, de respeto. Y eso es un recurso político mayor, porque de otra manera no estaríamos donde estamos”, sostuvo.

Aseguró que, pese a la imposición reciente de aranceles estadounidenses a sectores como el automotriz, México mantiene la mejor posición relativa frente a otros socios comerciales de Washington.

“Más del 80 por ciento de las exportaciones no están sujetas a arancel, y nuestras autopartes hoy están en mejores condiciones que las de otros países”, subrayó.

Ebrard afirmó que la postura de México para la revisión del T-MEC será clara: proteger el libre comercio y resolver antes de esa etapa todas las controversias actuales, incluidas las relacionadas con reglas de origen y medidas unilaterales aplicadas por Estados Unidos bajo la sección 232.

Con un “optimismo razonable”, el secretario de Economía insistió en que el tratado no solo se mantendrá vigente, sino que generará “nuevas oportunidades” para la inversión y la diversificación exportadora del país en medio del reacomodo internacional.

El funcionario precisó que el jueves viajará a Washington para seguir con las negociaciones de los aranceles.

Las declaraciones de Ebrard concuerdan con las de Sheinbaum, quien durante su conferencia de prensa matutina externó su confianza de que el T-MEC se mantendrá.

“Estados Unidos sabe de la importancia de México para la fortaleza económica de América del Norte. Además, el tratado es ley. Entonces, en esta revisión habrá algunos temas nuevos, pero tenemos confianza en que se va a preservar el tratado”, admitió.

Además, esperó que se mantengan las ventajas arancelarias con Estados Unidos a 16 días de que concluya la prórroga conseguida para la aplicación de los gravámenes a los productos mexicanos.

