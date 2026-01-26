SAT va contra compra-venta de facturas falsas en 2026; dará 30 días para corregir CFDI apócrifos

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 26 enero 2026
    SAT va contra compra-venta de facturas falsas en 2026; dará 30 días para corregir CFDI apócrifos
    Proponen brindar orientación especializada para integrar la información requerida y agilizar el proceso. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Fiscalización

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SAT

Presentan Plan Maestro 2026 con una estrategia de fiscalización enfocada en operaciones inexistentes, a la par de medidas de simplificación y ajustes

CDMX.- Durante 2026, los contribuyentes que incurran en la compra-venta de facturas electrónicas falsas para respaldar operaciones inexistentes serán el foco de la fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con el Plan Maestro 2026 presentado este lunes.

El organismo recaudador señaló que aplicará esquemas de fiscalización “inteligentes” y sostuvo que su estrategia buscará concentrarse en quienes presenten irregularidades, con la promesa de no “molestar” a los causantes que cumplen correctamente con sus obligaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Según el Inegi, en diciembre de 2025 la brecha laboral fue de 11.2 millones de hombres más que mujeres

En el apartado dirigido a Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), el SAT prevé procesos de revisión oportunos para identificar a quienes compren o vendan facturas falsas, así como el cobro de contribuciones omitidas derivadas del uso de CFDI apócrifos.

El documento establece que los contribuyentes que hayan recibido facturas declaradas como no verdaderas contarán con un plazo de 30 días para corregir su situación, conforme a la ruta descrita por la autoridad fiscal.

TE PUEDE INTERESAR: Extorsión se dispara en 2025; Coparmex alerta por alzas de hasta mil 300% en Tlaxcala

Sobre revisiones antievasión, el SAT indicó que definirá criterios específicos para la programación de auditorías, que incluirán esquemas inteligentes contra la evasión y el contrabando, con el objetivo de orientar las revisiones hacia casos con inconsistencias.

También aseguró que la implementación de esos esquemas será transparente y objetiva, como parte del enfoque de fiscalización que plantea para el ejercicio fiscal de 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Caso ‘La Nicholette’ reabre debate sobre narcocultura

En paralelo, el Plan Maestro contempla ampliar la atención al contribuyente con la apertura de nuevas oficinas en nueve estados: Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, además de fortalecer el programa Oficina Móvil en las 32 entidades.

En materia de devoluciones, el SAT se propuso brindar orientación especializada para integrar la información requerida y agilizar el proceso, así como fortalecer el uso de tecnologías para ampliar trámites en línea, el sistema de citas y nuevos formatos para simplificación, además de renovar el Servicio de Aclaración al Contribuyente (Ventana Virtual) para una atención más ágil y concluyente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fiscalización

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SAT

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Ryan James Wedding, uno de los fugitivos más buscados por el FBI, se entregó de manera voluntaria en una embajada tras anunciarlo públicamente en redes sociales.

’No hay operaciones conjuntas con EU’... Sheinbaum confirmó que Ryan Wedding se entregó en la embajada
El vicealmirante aseguró en la misiva que su caso ha sido llevado con un efecto corruptor.

Pide vicealmirante a Sheinbaum su intervención ante acusación por huachicol fiscal
El episodio no se limita a la crónica de un “levantón”. Funciona como un síntoma de un imaginario aspiracional que se consolidó en redes sociales durante la última década.

Caso ‘La Nicholette’ reabre debate sobre narcocultura
La Mandataria mantuvo su postura de que el debate debe centrarse en conocer primero cualquier propuesta concreta.

‘No hay reforma todavía’: Sheinbaum responde y revive señalamientos por fraudes pasados
Evelis Cano, madre del preso político Jack Tantak Cano, apela a la policía frente al centro de detención Zona 7 en Caracas.

Familias de los presos políticos venezolanos aún esperan su liberación
A la apertura de la Bolsa de Nueva York, las acciones de USA Rare Earth se disparaban por encima del 20 %. FOTO:

Trump planea invertir mil 600 millones en una minera de tierras raras
Oren y Tal Alexander hablan en una conferencia de empresarios de bienes raíces en Nueva York el 3 de septiembre del 2013.

Acusan a tres hermanos empresarios de tráfico sexual en Nueva York

Ryan Wedding, el ex atleta olímpico canadiense y narcotraficante, se declaró no culpable ante un tribunal de California, Estados Unidos, de los cargos de tráfico de drogas y homicidio.

Ryan Wedding se declara no culpable de narcotráfico y asesinato en Estados Unidos