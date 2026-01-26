SAT va contra compra-venta de facturas falsas en 2026; dará 30 días para corregir CFDI apócrifos

CDMX.- Durante 2026, los contribuyentes que incurran en la compra-venta de facturas electrónicas falsas para respaldar operaciones inexistentes serán el foco de la fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con el Plan Maestro 2026 presentado este lunes.

El organismo recaudador señaló que aplicará esquemas de fiscalización “inteligentes” y sostuvo que su estrategia buscará concentrarse en quienes presenten irregularidades, con la promesa de no “molestar” a los causantes que cumplen correctamente con sus obligaciones.

En el apartado dirigido a Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), el SAT prevé procesos de revisión oportunos para identificar a quienes compren o vendan facturas falsas, así como el cobro de contribuciones omitidas derivadas del uso de CFDI apócrifos.

El documento establece que los contribuyentes que hayan recibido facturas declaradas como no verdaderas contarán con un plazo de 30 días para corregir su situación, conforme a la ruta descrita por la autoridad fiscal.

Sobre revisiones antievasión, el SAT indicó que definirá criterios específicos para la programación de auditorías, que incluirán esquemas inteligentes contra la evasión y el contrabando, con el objetivo de orientar las revisiones hacia casos con inconsistencias.

También aseguró que la implementación de esos esquemas será transparente y objetiva, como parte del enfoque de fiscalización que plantea para el ejercicio fiscal de 2026.

En paralelo, el Plan Maestro contempla ampliar la atención al contribuyente con la apertura de nuevas oficinas en nueve estados: Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, además de fortalecer el programa Oficina Móvil en las 32 entidades.

En materia de devoluciones, el SAT se propuso brindar orientación especializada para integrar la información requerida y agilizar el proceso, así como fortalecer el uso de tecnologías para ampliar trámites en línea, el sistema de citas y nuevos formatos para simplificación, además de renovar el Servicio de Aclaración al Contribuyente (Ventana Virtual) para una atención más ágil y concluyente.