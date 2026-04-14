Diputados declaran constitucional el Plan B electoral de Sheinbaum tras aval de 19 congresos

CDMX.- El pleno de la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como Plan B, luego de que 19 congresos locales aprobaron el proyecto. La Cámara Baja informó que la validación en entidades federativas permitió completar el requisito constitucional para esta reforma, por lo que el trámite avanzó a su siguiente etapa legislativa.

Entre las legislaturas que avalaron la propuesta este jueves, en su mayoría en sesiones extraordinarias, se encuentran Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Yucatán, Baja California, Campeche, Hidalgo y Colima. Además, la reforma también fue aprobada por los congresos de Sinaloa, Puebla, Sonora, Baja California Sur, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz y Estado de México, con lo que se alcanzó el número de avales requerido.

El contenido aprobado establece límites a las percepciones de altos mandos en órganos electorales, al disponer que las remuneraciones de consejeras y consejeros, así como de magistradas y magistrados, no podrán superar las de la titular del Poder Ejecutivo Federal, conforme a lo previsto en la Constitución. Tras la declaratoria en la Cámara de Diputados, el proyecto fue remitido a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales correspondientes. Con ello, la reforma entra en una fase institucional de continuidad legislativa, con el objetivo de completar el procedimiento previsto para su entrada en vigor.

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