Scherer acusa a Jesús Ramírez de vínculos con ‘el rey del huachicol’ en libro recién publicado

Noticias
/ 11 febrero 2026
    Scherer acusa a Jesús Ramírez de vínculos con ‘el rey del huachicol’ en libro recién publicado
    El exconsejero jurídico de AMLO acusó al exvocero presidencial y actual coordinador de Sheinbaum, de sostener una relación y reuniones con Sergio Carmona. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Un nuevo libro reactivó señalamientos sobre presuntos vínculos entre operadores políticos y una red ligada al tráfico de combustibles

CDMX.- Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó a Jesús Ramírez Cuevas —exvocero presidencial y actual coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum— de sostener una relación y reuniones con Sergio Carmona, identificado en el texto como “el rey del huachicol”, y a quien se atribuye haber financiado campañas políticas de gobernadores de Morena.

El señalamiento aparece en el libro Ni venganza ni perdón, escrito junto con Jorge Fernández Menéndez y puesto a la venta este día. En el relato, Scherer afirma que Ramírez Cuevas habría facilitado el acceso de Carmona al círculo presidencial y que así fue presentado a figuras como Mario Delgado y, “según versiones”, al propio López Obrador.

El libro sostiene que informes reservados del Estado mexicano ubican a Ramírez Cuevas en varios encuentros con Carmona antes de la ejecución del empresario en 2021. También asegura que en cortes de Nueva York y Texas se investiga al coordinador de asesores por presunto lavado de dinero y financiamiento electoral, aunque precisa que no hay procesos formales en su contra.

“Un caso donde hubo una injerencia directa y que tiene consecuencias vigentes fue la relación de Jesús Ramírez y otros funcionarios con Sergio Carmona, el llamado ‘rey del huachicol’”, se señala en el texto, que vincula esas reuniones con el contrabando de combustible y con presunto financiamiento ilícito de campañas.

En el apartado referido por Scherer, se apunta que a través de Ramírez Cuevas se habrían facilitado reuniones para asegurar apoyos económicos en campañas, entre ellas la de Américo Villarreal, hoy gobernador de Tamaulipas, a quien el libro menciona como amigo personal. También se afirma que la cercanía entre Ramírez y Villarreal estaría documentada mediante fotografías y mensajes públicos.

Como antecedente, el libro describe a Carmona como un empresario tamaulipeco que habría construido un esquema de “huachicol fiscal” y una red de influencias políticas desde 2015, con referencias a presuntas operaciones de evasión mediante facturas falsas y empresas fantasma, y un crecimiento de su presencia en el mercado ilegal hacia 2020.

El relato añade que Carmona fue asesinado el 22 de noviembre de 2021 en una barbería de lujo en San Pedro Garza García, Nuevo León, y que antes habría comentado a su círculo íntimo que hablaba con autoridades de Estados Unidos. El texto también menciona que, tras su muerte, su hermano Julio habría huido a ese país y que su esposa, Perla McDonald, habría asumido el control de la red.

En el mismo capítulo, Scherer sostiene que, mientras fiscalías estatales en México no han avanzado en el caso, en Estados Unidos existen investigaciones en curso que incluyen referencias a Ramírez Cuevas en documentos anexos. También afirma que la presidenta Sheinbaum conoce esos antecedentes y plantea que el caso sigue abierto por sus implicaciones políticas y administrativas.

El Universal

