/ 11 febrero 2026
    Unicef: al menos cinco menores son reclutados cada día en contextos de conflicto armado
    El colectivo señaló que en países como México, Colombia, Sudán o la República Democrática del Congo el reclutamiento forzado continúa. CUARTOSCURO
En el Día Mundial de las Manos Rojas, organizaciones y agencias internacionales advirtieron que el reclutamiento de menores sigue activo y plantearon ajustes legales

CDMX.- Cada día, al menos cinco personas menores de edad son captadas como soldados, informantes, cocineros, cargadores, esclavos sexuales o utilizadas como escudos humanos, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que además estima que más de 473 millones de niñas y niños viven en contextos afectados por conflictos armados.

En el marco del Día Mundial de las Manos Rojas, jornada de acción global para exigir el fin del reclutamiento y uso de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados estatales y no estatales, el organismo civil Tejiendo Redes Infancia América Latina y el Caribe emitió un pronunciamiento sobre la persistencia de esta práctica.

El colectivo señaló que en países como México, Colombia, Sudán o la República Democrática del Congo el reclutamiento forzado continúa y lo vinculó con factores como pobreza, violencia estructural, falta de oportunidades educativas y laborales, así como impunidad.

También advirtió que las niñas enfrentan riesgos específicos dentro de estas dinámicas, entre ellos violencia sexual, embarazos forzados y estigmatización social, por lo que consideró necesario incorporar un enfoque de género en las políticas de prevención y atención.

Como antecedente, Tejiendo Redes subrayó que el derecho internacional prohíbe el reclutamiento de menores en conflictos armados, al referir la Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en conflictos armados.

Añadió que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional reconoce esta conducta como crimen de guerra, y que dichos instrumentos establecen obligaciones para los Estados en materia de prevención, sanción y reparación, además de la restitución de derechos y la reintegración de las víctimas en condiciones de dignidad.

En reacción a este contexto, la campaña “Niñez Libre de Guerra” se sumó al llamado global y pidió que los gobiernos tipifiquen el reclutamiento forzado, así como la implementación de programas de desvinculación, reparación y apoyo psicosocial para niñas, niños y adolescentes utilizados por grupos armados.

En un panorama más amplio, las organizaciones plantearon que la prevención debe incluir acciones sostenidas orientadas a una cultura de paz, con el objetivo de que las infancias y juventudes sean reconocidas como personas con derechos plenos y no como amenazas.

