Empeorarán los déficits y la deuda en EU en la próxima década, según estudio

WASHINGTON.-Los déficits federales a largo plazo y la deuda de Estados Unidos aumentarán en la próxima década debido en gran medida al mayor gasto en programas como el Seguro Social y el Medicare y los pagos por servicio de deuda, vaticina una dependencia no partidista del Congreso.

El informe más reciente, publicado el miércoles por la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso, incorpora los principales acontecimientos del último año, incluida la medida republicana de impuestos y gastos, aranceles más altos y la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración, que incluye la deportación de millones de inmigrantes.

Como resultado de estos cambios, el déficit proyectado para 2026 es aproximadamente 100 mil millones de dólares mayor, y los déficits totales de 2026 a 2035 son 1,4 billones de dólares más altos, mientras que la deuda en manos del público está prevista a aumentar de 101% del PIB a 120%, superando máximos históricos.

Cabe notar que la oficina señala que los aranceles compensan parcialmente algunos de esos incrementos al elevar los ingresos federales en 3 billones de dólares, pero eso también conlleva una inflación más alta de 2026 a 2029.

El aumento de la deuda y del servicio de deuda es importante porque reembolsar a los inversionistas por el dinero prestado desplaza el gasto público en necesidades básicas como carreteras, infraestructura y educación, que permiten inversiones para el crecimiento económico futuro.