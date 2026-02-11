Empeorarán los déficits y la deuda en EU en la próxima década, según estudio

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 11 febrero 2026
    Empeorarán los déficits y la deuda en EU en la próxima década, según estudio
    El análisis de la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso muestra un panorama fiscal levemente peor que el estudio realizado en esta fecha del año pasado. AP.

Las proyecciones también indican que la inflación no alcanzará la meta de 2% de la Reserva Federal hasta 2030

WASHINGTON.-Los déficits federales a largo plazo y la deuda de Estados Unidos aumentarán en la próxima década debido en gran medida al mayor gasto en programas como el Seguro Social y el Medicare y los pagos por servicio de deuda, vaticina una dependencia no partidista del Congreso.

El informe más reciente, publicado el miércoles por la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso, incorpora los principales acontecimientos del último año, incluida la medida republicana de impuestos y gastos, aranceles más altos y la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración, que incluye la deportación de millones de inmigrantes.

TE PUEDE INTERESAR: Captan el momento exacto en el que una banda de ladrones hace estallar un camión blindado en Italia

Como resultado de estos cambios, el déficit proyectado para 2026 es aproximadamente 100 mil millones de dólares mayor, y los déficits totales de 2026 a 2035 son 1,4 billones de dólares más altos, mientras que la deuda en manos del público está prevista a aumentar de 101% del PIB a 120%, superando máximos históricos.

Cabe notar que la oficina señala que los aranceles compensan parcialmente algunos de esos incrementos al elevar los ingresos federales en 3 billones de dólares, pero eso también conlleva una inflación más alta de 2026 a 2029.

El aumento de la deuda y del servicio de deuda es importante porque reembolsar a los inversionistas por el dinero prestado desplaza el gasto público en necesidades básicas como carreteras, infraestructura y educación, que permiten inversiones para el crecimiento económico futuro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Trabajo
Economía
Inflación

Localizaciones


Estados Unidos

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
El que parte y reparte

El que parte y reparte
true

Baja Sheinbaum homicidios y desapariciones: Ya sólo falta que la gente se lo crea
Mientras México restringe la compra legal a través de un modelo centralizado y militarizado, la disponibilidad en Estados Unidos mantiene un flujo constante.

Sedena: casi 80% de las armas incautadas desde 2024 provienen de Estados Unidos
El cantautor hispanofrancés retoma su gira latinoamericana, generando expectativa de una posible presentación en el Zócalo capitalino o en festivales importantes.

Manu Chao podría regresar a México tras años de veto; gira latinoamericana genera expectativa
Marzo de 2026 será un mes clave para miles de personas que mantienen registros negativos en el Buró de Crédito. De acuerdo con las reglas de esta Sociedad de Información Crediticia, ciertos adeudos pueden eliminarse del historial dependiendo del monto en UDIS.

Buró de Crédito... ¿Cuáles son las deudas que se borrarán en marzo de 2026?
La Secretaría de Bienestar abrió el registro 2026 para la Pensión de Adultos Mayores. Te contamos cuándo, cómo y dónde puedes inscribirte si ya cumpliste 65 años, así como los requisitos oficiales.

Pensión del Bienestar... ¿Cuándo, cómo y dónde me puedo registrar si ya cumplí los 65 años?

La rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo alcanzó un nuevo nivel durante la presentación de Ring Royale, el evento de box entre celebridades que se celebrará en la Arena Monterrey.

Hay tiro entre Alfredo Adame y Carlos Trejo... Ring Royale logró la ‘pelea del siglo’ (video)
El equipo trabajó aspectos defensivos y ofensivos durante su práctica en Torreón.

Algodoneras de Unión Laguna retoman gira con visita clave a Bravas de León: fecha, hora y dónde ver