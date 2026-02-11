Concentraron SUV´s y Pick ups producción y exportaciones en México

En México las SUV´s y las Pick Ups concentraron el 78.4% de la producción y el 79.5% de las exportaciones, de acuerdo a información de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

La producción de vehículos ligeros en México durante enero 2026 fue de 303,980 unidades y representó una caída de 2.7%, aún con ello, se ubica en el Top 5 de los mejores eneros desde que se tiene un registro.

Por segmentos, lidera las SUV´s con 153 mil 238 unidades y representó el 50.4% del total y le sigue las Pick Ups con 84,972 que fue el 28.0%, le siguen los compactos con 47 mil 087 unidades (15.5%), subcompactos con 10,937 unidades (3.6%), de lujo con 7,461 unidades (2.5%) y las minivans con 285 unidades (0.1%).

Asimismo destacaron que la capacidad de planta utilizada promedio en el periodo enero-noviembre 2025 fue de 91.8%, en el comparativo de enero-noviembre desde 2019 a 2025, fue el segundo mejor superado solo por 2024 que se ubicó en 93.2%.

En el caso de las exportaciones fueron de 224,528 unidades y esto representó un crecimiento de 2.3% durante el mes de enero de 2026.

Por segmento, también se mantienen como líder las SUV´s con 122,532 unidades exportadas y representaron el 54.6% y le siguen las Pick Ups con 55,830 unidades que fue el 24.9%, le siguen los compactos con 36,568 unidades (16.3%), de lujo con 7,042 unidades (3.1%) y los subcompactos con 2,556 unidades (1.1%).