SCJN llama a defender el derecho internacional ante tensiones globales

Noticias
/ 5 enero 2026
    SCJN llama a defender el derecho internacional ante tensiones globales
    Convocó también a la comunidad internacional a hacer valer el marco jurídico existente como herramienta para la construcción de paz y bienestar. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Internacional

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SCJN

En un contexto de tensiones globales, la Suprema Corte delineó su posición sobre la vigencia del derecho internacional y la necesidad de que prevalezca sobre el uso de la fuerza

CDMX.-El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) expresó este lunes su preocupación por recientes acontecimientos en el ámbito internacional y advirtió que “no puede imperar la ley del más fuerte” en las relaciones entre países, al tiempo que demandó respeto al derecho internacional como piedra angular de la convivencia pacífica entre naciones.

La postura fue dada a conocer por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz al inaugurar el primer periodo de sesiones de la Corte en 2026, donde destacó el papel del marco jurídico internacional como instrumento para resolver diferencias y para promover una sociedad más justa y digna a nivel global.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum responde a Trump: ‘El límite es el pueblo y su fortaleza’

Durante su mensaje, Aguilar Ortiz enfatizó que el derecho —tanto internacional como interno— debe prevalecer sobre el uso de la fuerza para dominar o imponer intereses de unos Estados sobre otros, sin hacer una referencia explícita a ninguna intervención militar específica.

El máximo tribunal convocó también a la comunidad internacional a hacer valer el marco jurídico existente como herramienta para la construcción de paz y bienestar, y subrayó la responsabilidad de las naciones y de sus sistemas judiciales en sostener esos principios ante tensiones globales.

Además de la declaración sobre derecho internacional, el pleno de la Corte revisó otros asuntos judiciales y administrativos como parte de la agenda prevista al inicio del periodo ordinario de sesiones, que arrancó con diversos expedientes turnados a áreas especializadas para su análisis. Con información de La Jornada

Temas


Internacional

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SCJN

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró “no culpable” en la Corte de Manhattan en Nueva York, por el caso que enfrenta en Estados Unidos de ‘narcoterrorismo’ y tráfico de cocaína.

Maduro se declara ‘no culpable’ en tribunal de NY por cargos de narcoterrorismo y tráfico de droga
Sangre, pudor y lágrimas

Sangre, pudor y lágrimas
true

Sale Venezuela de una dictadura para caer en otra
La acusación formal en Estados Unidos detalla una presunta red multinacional de narcotráfico que habría operado desde Venezuela hacia México y Estados Unidos con participación de funcionarios cercanos a Nicolás Maduro.

Estos cárteles mexicanos están vinculados con Nicolás Maduro
Descubre cuándo inició la tradición de la Rosca de Reyes en México y por qué se convirtió en uno de los panes más codiciados del año.

Rosca de Reyes en México... cuándo inició la tradición y por qué es tan codiciada
Durante el mes de enero, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 400 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Regresa la Pensión del Bienestar... Calendario Oficial del 5 al 28 de enero para el pago de los 6 mil 400 pesos
El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo escolar 2025-2026 para preescolar, primaria y secundaria indica que el siguiente descanso está programado para finales del mes de marzo.

Semana Santa 2026: SEP confirma las siguientes vacaciones para preescolar, primaria y secundaria
Logro. El equipo de Una batalla tras otra celebró su triunfo como Mejor Película durante los Critics Choice Awards 2026.

¿Y Guillermo Del Toro? Coronan a ‘Una Batalla Tras Otra’ como Mejor Película en los Critics Choice Awards