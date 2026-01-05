SCJN llama a defender el derecho internacional ante tensiones globales

CDMX.-El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) expresó este lunes su preocupación por recientes acontecimientos en el ámbito internacional y advirtió que “no puede imperar la ley del más fuerte” en las relaciones entre países, al tiempo que demandó respeto al derecho internacional como piedra angular de la convivencia pacífica entre naciones.

La postura fue dada a conocer por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz al inaugurar el primer periodo de sesiones de la Corte en 2026, donde destacó el papel del marco jurídico internacional como instrumento para resolver diferencias y para promover una sociedad más justa y digna a nivel global.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum responde a Trump: ‘El límite es el pueblo y su fortaleza’

Durante su mensaje, Aguilar Ortiz enfatizó que el derecho —tanto internacional como interno— debe prevalecer sobre el uso de la fuerza para dominar o imponer intereses de unos Estados sobre otros, sin hacer una referencia explícita a ninguna intervención militar específica.

El máximo tribunal convocó también a la comunidad internacional a hacer valer el marco jurídico existente como herramienta para la construcción de paz y bienestar, y subrayó la responsabilidad de las naciones y de sus sistemas judiciales en sostener esos principios ante tensiones globales.

Además de la declaración sobre derecho internacional, el pleno de la Corte revisó otros asuntos judiciales y administrativos como parte de la agenda prevista al inicio del periodo ordinario de sesiones, que arrancó con diversos expedientes turnados a áreas especializadas para su análisis. Con información de La Jornada