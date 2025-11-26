‘Se arrodillan ante el extranjero’: Morena estalla contra el PAN por ir a la CIDH

Noticias
/ 26 noviembre 2025
    ‘Se arrodillan ante el extranjero’: Morena estalla contra el PAN por ir a la CIDH
    Acción Nacional sostuvo que ya presentó denuncias en México y que recurren a la CIDH ante la falta de respuesta de las autoridades nacionales. /FOTO: ESPECIAL

La dirigencia de Morena calificó como un intento de deslegitimación internacional la visita de legisladores panistas a la CIDH por la marcha del pasado 15 de noviembre

CDMX.- La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, acusó al Partido Acción Nacional (PAN) de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, con el fin de “arrodillarse ante el extranjero”, luego de que legisladores panistas denunciaron presunta brutalidad policiaca durante la marcha de la denominada Generación Z.

A través de redes sociales, la líder partidista señaló que los panistas denunciaron ante un organismo internacional hechos que, afirmó, “ellos mismos inventaron”, sin presentar pruebas ni argumentos sólidos. “Terminaron exhibiendo su entreguismo de siempre”, sostuvo en su mensaje.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS y CFE se alían para blindar hospitales ante apagones y fallas eléctricas

En un comunicado posterior, Morena aseguró que el PAN, “al darse cuenta de que no tiene votos, proyecto ni argumentos”, busca en el extranjero lo que ya no obtiene frente a las y los mexicanos, al acudir a instancias internacionales para denunciar presuntas violaciones a derechos humanos.

El partido recordó que, a lo largo de la historia, los sectores conservadores han recurrido a apoyos externos cuando no logran respaldo interno: en el siglo XIX con la búsqueda de un emperador europeo; en el siglo XX con llamados al “orden” desde el exterior, y ahora, en el siglo XXI, “comprando boletos a Washington para insistir con el mismo libreto”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘La transformación sí funciona’: Bienestar presume caída drástica de pobreza y desigualdad en México

Por ello, Morena expresó su respaldo absoluto a la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que este episodio protagonizado por Acción Nacional es “tan predecible como preocupante”, al tratarse —dijo— de un intento de intervención disfrazado de preocupación democrática.

El movimiento sostuvo que la decisión del PAN de acudir al extranjero no representa un acto de defensa de derechos, sino un intento de “saltarse al pueblo mexicano” para buscar validación en otra parte, lo que, afirmó, demuestra desesperación política.

TE PUEDE INTERESAR: FGR aclara la situación jurídica de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

En contraste, Morena afirmó que continuará trabajando “desde México y con México”, en defensa de la soberanía nacional, con base en el respaldo popular y el mandato democrático surgido de las urnas.

Por su parte, los legisladores del PAN Noemí Luna y Jorge Triana se trasladaron a Washington para presentar ante la CIDH una denuncia por presunta represión, brutalidad policiaca y violaciones a derechos humanos durante la marcha del pasado 15 de noviembre, además de acusar supuestos vínculos del llamado Bloque Negro con el gobierno federal.

Acción Nacional sostuvo que ya presentó denuncias en México y que recurren a la CIDH ante la falta de respuesta de las autoridades nacionales. “También tenemos claro que la CNDH no existe. Por eso recurrimos a esta instancia, que forma parte de nuestro sistema constitucional. No es un gobierno extranjero; es un organismo internacional”, argumentó el partido. Con información de El Universal

Temas


Derechos humanos

Localizaciones


CDMX

Personajes


Luisa María Alcalde Luján

Organizaciones


Morena
PAN

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
De Estados Unidos a Saltillo, así llega el Thanksgiving (Acción de Gracias) a Coahuila

De Estados Unidos a Saltillo, así llega el Thanksgiving (Acción de Gracias) a Coahuila
Claudia Sheinbaum añadió que las consideraciones de carácter político deben posponerse ante una circunstancia de esta naturaleza.

Sheinbaum frena a Noroña por declaraciones sobre la viuda del alcalde de Uruapan
La obra musical busca preservar el legado de Blanca y su compromiso con la justicia y la búsqueda de desaparecidos.

Saltillo: homenajean la labor social de Blanca Isabel Martínez Bustos con composición musical (video)
Un tribunal en Tailandia emitió una orden de arresto contra Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, por el presunto delito de fraude.

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, enfrenta el delito de fraude en Tailandia
Las redes sociales han estallado, luego de que en la cuenta oficial de la inolvidable Jenni Rivera se completaran los pétalos de la famosa flor amarilla

Jenni Rivera regresaría con nueva canción: fans avivan rumores tras publicación en Instagram
La Presidenta advirtió que se ha intentado vincular el caso penal del dueño del certamen con el logro de la joven mexicana.

Sheinbaum se pronuncia por acusaciones contra dueño de Miss Universo
El cierre anunciado por Costco para el 27 de noviembre generó dudas entre los socios.

¿Cierre masivo de Costco aplicará en México?... esto es lo que sabemos
Primer capítulo de una rivalidad intensa: Chivas y Cruz Azul buscan ventaja en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025.

Chivas vs Cruz Azul: duelo vibrante en la Ida de Cuartos de Final del Apertura 2025