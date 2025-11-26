‘Se arrodillan ante el extranjero’: Morena estalla contra el PAN por ir a la CIDH

CDMX.- La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, acusó al Partido Acción Nacional (PAN) de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, con el fin de “arrodillarse ante el extranjero”, luego de que legisladores panistas denunciaron presunta brutalidad policiaca durante la marcha de la denominada Generación Z.

A través de redes sociales, la líder partidista señaló que los panistas denunciaron ante un organismo internacional hechos que, afirmó, “ellos mismos inventaron”, sin presentar pruebas ni argumentos sólidos. “Terminaron exhibiendo su entreguismo de siempre”, sostuvo en su mensaje.

En un comunicado posterior, Morena aseguró que el PAN, “al darse cuenta de que no tiene votos, proyecto ni argumentos”, busca en el extranjero lo que ya no obtiene frente a las y los mexicanos, al acudir a instancias internacionales para denunciar presuntas violaciones a derechos humanos.

El partido recordó que, a lo largo de la historia, los sectores conservadores han recurrido a apoyos externos cuando no logran respaldo interno: en el siglo XIX con la búsqueda de un emperador europeo; en el siglo XX con llamados al “orden” desde el exterior, y ahora, en el siglo XXI, “comprando boletos a Washington para insistir con el mismo libreto”.

Por ello, Morena expresó su respaldo absoluto a la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que este episodio protagonizado por Acción Nacional es “tan predecible como preocupante”, al tratarse —dijo— de un intento de intervención disfrazado de preocupación democrática.

El movimiento sostuvo que la decisión del PAN de acudir al extranjero no representa un acto de defensa de derechos, sino un intento de “saltarse al pueblo mexicano” para buscar validación en otra parte, lo que, afirmó, demuestra desesperación política.

En contraste, Morena afirmó que continuará trabajando “desde México y con México”, en defensa de la soberanía nacional, con base en el respaldo popular y el mandato democrático surgido de las urnas.

Por su parte, los legisladores del PAN Noemí Luna y Jorge Triana se trasladaron a Washington para presentar ante la CIDH una denuncia por presunta represión, brutalidad policiaca y violaciones a derechos humanos durante la marcha del pasado 15 de noviembre, además de acusar supuestos vínculos del llamado Bloque Negro con el gobierno federal.

Acción Nacional sostuvo que ya presentó denuncias en México y que recurren a la CIDH ante la falta de respuesta de las autoridades nacionales. “También tenemos claro que la CNDH no existe. Por eso recurrimos a esta instancia, que forma parte de nuestro sistema constitucional. No es un gobierno extranjero; es un organismo internacional”, argumentó el partido. Con información de El Universal