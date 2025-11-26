FGR aclara la situación jurídica de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo
Aclaró que la situación jurídica del empresario se dará a conocer cuando los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza
La Fiscalía General de la República (FGR) precisó a través de un comunicado que la investigación contra Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y dueño de Miss Universo, sigue en curso, además de aclarar que “se están obteniendo datos” relacionados con las acusaciones del expediente oficial.
Cabe destacar que la investigación tomó relevancia pública luego que reportes periodísticos señalaron a Rocha Cantú de haber sido imputado por su presunta participación en una red de tráfico de combustible (huachicol), armas y narcóticos entre Guatemala y México. Además, se afirmó que el empresario buscó un criterio de oportunidad (ser testigo protegido) ante la propia FGR, para colaborar con información a cambio de beneficios legales.
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que “si hay una investigación a esta persona, pues tiene que informar la Fiscalía, hoy sale en un medio, pero tiene que informarse. Es independiente de la joven que ganó el concurso (Fátima Bosch), porque lo quieren juntar. Es distinto, quieren quitarle mérito”.
FGR ACLARA SITUACIÓN JURÍDICA SOBRE RAÚL ROCHA
De acuerdo con el comunicado de la FGR, el 29 de noviembre de 2024 se abrió una carpeta de investigación 928/2024 por delincuencia organizada (narcotráfico, huachicol y tráfico de armas).
Sin embargo, hace 10 días, un juez federal liberó órdenes de aprehensión contra 13 personas cuya identidad es reservada y una funcionaria federal; no obstante, en el caso de Raúl ‘R’, “de quien ha habido informaciones públicas diversas, esta Fiscalía manifiesta que, en el procedimiento correspondiente, se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal (MPF), continuar y ahondar en esta investigación”.
No obstante, aclaró que la situación jurídica de Rocha Cantú se dará a conocer cuando los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza; aunado a que conforme se vayan cumpliendo las órdenes de aprehensión pendientes y se lleven a cabo las audiencias públicas ante jueces federales, la información “podrá ser compartida con toda precisión”.
HUACHICOL, ARMAS, Y NARCOTRÁFICO, DE LO QUE ACUSAN A ROCHA CANTÚ
Medios de comunicación apuntan que la FGR acusa al dueño de Miss Universo por su presunta responsabilidad en tráfico de narcóticos, armas y combustible entre Guatemala y México; puntualizan que Rocha Cantú es considerado como uno de los líderes de una organización criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos, que cruzan el río Usumacinta en lanchas para después trasladarlo en pipas hacia entidades como Chiapas, Tabasco y Querétaro.
Esta investigación inició el 29 de noviembre de 2024, coincidiendo con la FGR, tras una denuncia anónima que incluyó los nombres de presuntos cómplices, rutas y referencias directas a Rocha Cantú. También se añadió el presunto delito de tráfico de armas desde Guatemala, las cuales presuntamente eran vendidas al Cártel de Jalisco Nueva Generación en Querétaro y al grupo La Unión Tepito en la Ciudad de México.
Aunque, mientras se definía que juez debía llevar el asunto, el empresario solicitó ser testigo protegido, criterio de oportunidad que puede derivar en inmunidad penal si se proporciona información a la investigación; medios de comunicación también señalaron que la orden de aprehensión contra el empresario se emitió el 15 de noviembre y el acuerdo de colaborar como testigo protegido se concretó el 19 de noviembre, previo a la final de Miss Universo.