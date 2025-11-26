FGR aclara la situación jurídica de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

La Fiscalía General de la República (FGR) precisó a través de un comunicado que la investigación contra Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y dueño de Miss Universo, sigue en curso, además de aclarar que “se están obteniendo datos” relacionados con las acusaciones del expediente oficial. Cabe destacar que la investigación tomó relevancia pública luego que reportes periodísticos señalaron a Rocha Cantú de haber sido imputado por su presunta participación en una red de tráfico de combustible (huachicol), armas y narcóticos entre Guatemala y México. Además, se afirmó que el empresario buscó un criterio de oportunidad (ser testigo protegido) ante la propia FGR, para colaborar con información a cambio de beneficios legales. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que “si hay una investigación a esta persona, pues tiene que informar la Fiscalía, hoy sale en un medio, pero tiene que informarse. Es independiente de la joven que ganó el concurso (Fátima Bosch), porque lo quieren juntar. Es distinto, quieren quitarle mérito”. TE PUEDE INTERESAR: Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo; acuerda colaborar como testigo protegido

FGR ACLARA SITUACIÓN JURÍDICA SOBRE RAÚL ROCHA De acuerdo con el comunicado de la FGR, el 29 de noviembre de 2024 se abrió una carpeta de investigación 928/2024 por delincuencia organizada (narcotráfico, huachicol y tráfico de armas). Sin embargo, hace 10 días, un juez federal liberó órdenes de aprehensión contra 13 personas cuya identidad es reservada y una funcionaria federal; no obstante, en el caso de Raúl 'R', "de quien ha habido informaciones públicas diversas, esta Fiscalía manifiesta que, en el procedimiento correspondiente, se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal (MPF), continuar y ahondar en esta investigación". No obstante, aclaró que la situación jurídica de Rocha Cantú se dará a conocer cuando los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza; aunado a que conforme se vayan cumpliendo las órdenes de aprehensión pendientes y se lleven a cabo las audiencias públicas ante jueces federales, la información "podrá ser compartida con toda precisión".