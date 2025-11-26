IMSS y CFE se alían para blindar hospitales ante apagones y fallas eléctricas

CDMX.- En un encuentro celebrado recientemente, los altos mandos de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) acordaron fortalecer su cooperación interinstitucional con la meta de garantizar la continuidad y calidad en la atención médica hacia sus derechohabientes.

Durante la reunión, el director general del IMSS, Zoé Robledo, subrayó la necesidad de asegurar el suministro eléctrico adecuado y mejorar los sistemas de conectividad en unidades médicas y áreas administrativas para evitar interrupciones en el funcionamiento de equipos e infraestructura hospitalaria.

Por su parte, la titular de la CFE, Emilia Esther Calleja, reafirmó su disposición a implementar soluciones técnicas que prevengan fallas, mejoren la estabilidad del servicio y mantengan operativos los sistemas digitales esenciales.

Entre los temas abordados estuvo el seguimiento a los casos médicos de trabajadores de la CFE que están afiliados al IMSS, así como la garantía de que sus tratamientos y atenciones se desarrollen sin contratiempos por fallas eléctricas o de conectividad.

Además, se revisaron los avances en las instalaciones de los nuevos hospitales que actualmente se encuentran en construcción, con miras a asegurar que su infraestructura eléctrica cumpla con los estándares necesarios desde el inicio.

Un eje central de la colaboración es la extensión de la cobertura de conectividad a través de “CFE Internet”, dirigida a unidades médicas ubicadas en zonas remotas del país, con el objetivo de optimizar servicios digitales, comunicación clínica y acceso a trámites institucionales.

También se acordó realizar inspecciones y optimizaciones de la red eléctrica en hospitales ya operativos, para prevenir cortes y asegurar el correcto funcionamiento de áreas críticas como urgencias, terapia intensiva, quirófanos y procesos administrativos relacionados con incapacidades y trámites médicos.

El convenio entre IMSS y CFE responde a una estrategia más amplia del gobierno para garantizar que la infraestructura hospitalaria privada del Estado cuente con servicios básicos robustos, tanto eléctricos como de conectividad, como requisito para ofrecer atención continua a millones de asegurados.

Con este reforzamiento del enlace institucional, se busca evitar que fallas en el suministro eléctrico o en los sistemas de telecomunicaciones interrumpan la prestación de servicios de salud, especialmente en comunidades alejadas o en nuevas unidades médicas.

Así, ambas dependencias ratifican su compromiso de trabajar coordinadamente para garantizar que la atención médica -y con ella la salud pública- no dependa de eventualidades técnicas, sino de una infraestructura confiable y un servicio estable para todos los derechohabientes. Con información de El Universal