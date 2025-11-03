‘Se lo asesinaron en sus manos’: Crimen contra Carlos Manzo es la derrota de Sheinbaum ante el crimen, afirma Riva Palacio

CDMX.- El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, es en palabras del periodista Raymundo Riva Palacio, una “derrota de las autoridades frente al crimen organizado”.

En su columna “Estrictamente Personal”, publicada este lunes, Riva Palacio sostiene que el crimen del edil michoacano se estrella en la cara de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su gabinete de seguridad, quienes ignoraron las advertencias de Manzo sobre el asedio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.

“El asesinato del alcalde independiente Carlos Manzo se estrelló en la cara de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gabinete de seguridad, que ignoraron, se burlaron incluso de sus insistentes llamados a que hicieran algo, lo que fuera, pero algo, para frenar el ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en ese municipio”, refiere en su artículo.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, el alcalde contaba con 14 elementos de la Guardia Nacional para su protección.

Al respecto, el periodista cuestiona “¿dónde estaba la protección federal que dijo Sheinbaum tenía? En ninguna imagen del crimen se vio”. Pero añade que, de ser cierto, entonces habría sido asesinado en manos de las propias autoridades.

“Si como dijo Sheinbaum, Manzo tenía protección federal, se lo asesinaron en sus manos. ¿Cómo lo explican? Con retórica hueca y esquiva”, critica el analista.